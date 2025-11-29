वडोदरा : विकसित भारत के सपने में भारतीय रेल और गतिशक्ति विश्वविद्यालय निभा रहे अहम भूमिका : रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह

रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत सिंह ने शनिवार को वडोदरा स्थित गतिशक्ति विश्वविद्यालय का दौरा किया। उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित बैठक के दौरान संकाय सदस्यों और वडोदरा मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में भारतीय रेल और गतिशक्ति विश्वविद्यालय दोनों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

मंत्री ने वडोदरा मंडल को देश के “बेस्ट डिवीजन” के रूप में सराहा और रेलवे अधिकारियों व विश्वविद्यालय टीम से समर्पण, प्रतिबद्धता और नवाचार के साथ देश के विकास में योगदान करने का आह्वान किया।

बैठक में गतिशक्ति विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज चौधरी ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से विश्वविद्यालय की प्रगति और उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परिवहन एवं लॉजिस्टिक क्षेत्र में देश का अग्रणी संस्थान जीएसवी वर्ष 2022 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह रेलवे, राजमार्ग, बंदरगाह, विमानन, नौवहन, शहरी परिवहन और लॉजिस्टिक्स सहित पूरे परिवहन तंत्र को कवर करता है। विश्वविद्यालय के चांसलर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं।

प्रोफेसर चौधरी ने आगे बताया कि हाल ही में सफ्रान ने विमानन और एमआरओ क्षेत्र के लिए इंडस्ट्री-रेडी पेशेवर तैयार करने हेतु जीएसवी के साथ महत्वपूर्ण सहयोग किया है। इस समझौते के तहत विमानन इंजीनियरिंग कार्यक्रम में विशेष लीप इंजन पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं, जिनसे छात्रों को अत्याधुनिक एयरोइंजन तकनीक का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा। उन्होंने यह भी बताया कि एयरबस और जीएसवी मिलकर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर संयुक्त अध्ययन करेंगे।

वडोदरा मंडल के रेल प्रबंधक राजू भडके ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से मंडल की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि पैसेंजर रिवेन्यू, टिकट चेकिंग और लोडिंग में नए कीर्तिमान स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा गैर-किराया राजस्व के माध्यम से यात्री सुविधाओं में सुधार, सीएसआर के तहत विभिन्न संगठनों द्वारा दी गई सुविधाओं और त्योहारों के दौरान किए गए सफल क्राउड मैनेजमेंट की जानकारी भी दी।

उन्होंने नई ट्रेनों की शुरुआत, अतिरिक्त स्टॉपेज, अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत चल रहे कार्यों और विकास परियोजनाओं की प्रगति से भी मंत्री को अवगत कराया। बैठक में गतिशक्ति विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रो. मनोज चौधरी, संकाय सदस्य, मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके और वडोदरा मंडल के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।