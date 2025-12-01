लोकतेज WhatsApp channel
वड़ोदरा

वडोदरा : डिप्टी सीएम हर्ष संघवी और मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने ‘सरदार@150 यूनिटी मार्च’ के छठे दिन की 13 किमी पदयात्रा 

562 रियासतों के प्रतीक रूप में 562 पेड़ लगाकर डिप्टी सीएम ने दिया राष्ट्रीय एकता का संदेश; बच्चों की बनाई पेंटिंग्स बनी आकर्षण का केंद्र

 आज़ाद भारत के शिल्पी सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के तहत आयोजित ‘सरदार@150 यूनिटी मार्च’ के छठे दिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्षभाई संघवी और मंत्री अर्जुनभाई मोढवाडिया ने सोमवार को वडोदरा जिले के प्रसिद्ध त्रिमंदिर से पदयात्रा की शुरुआत की। दोनों नेताओं ने मेनपुरा तक लगभग 13 किलोमीटर की पदयात्रा कर सरदार साहेब के एकता और संकल्प के संदेश को जन-जन तक पहुंचाया।

पदयात्रा के दौरान डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने आलमगीर स्थित सरदार स्मृति वन में वृक्षारोपण किया। यहाँ सरदार पटेल द्वारा एक भारत बनाने हेतु एकीकृत की गई 562 रियासतों के सम्मान में 562 पेड़ लगाए गए, जो राष्ट्रीय एकता की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है।

यात्रा मार्ग में वडोदरा जिले के विभिन्न गांवों के लोगों ने नेताओं और पदयात्रियों का उत्साहपूर्ण स्वागत किया। जगह-जगह फूल बरसाए गए और “जय सरदार” के जोशीले नारे पूरे क्षेत्र में गूंजते रहे, जिससे माहौल देशभक्ति और सम्मान की भावना से भर उठा।

इस यूनिटी मार्च में बच्चों द्वारा बनाई गई सरदार पटेल की अनोखी और आकर्षक पेंटिंग्स विशेष केंद्रबिंदु रहीं। बच्चों की कला और उत्साह ने स्पष्ट किया कि सरदार साहेब के आदर्श आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरित कर रहे हैं। यात्रा में कलेक्टर अनिल धामेलिया, जिला विकास अधिकारी ममता हिरपरा, पुलिस अधीक्षक सुशील अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और अधिकारी उपस्थित रहे।

Tags: Vadodara

