वड़ोदरा

वडोदरा में वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के डिजिटाइजेशन के लिए फैसिलिटेशन सेंटर शुरू

शहर की पांचों विधानसभा सीटों के लिए 250 अतिरिक्त कर्मचारी तैनात, 22–23 नवंबर को BLO पोलिंग स्टेशनों पर करेंगे सहायता

वडोदरा शहर और जिले में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को गति देने के लिए जिला चुनाव प्रशासन ने अकोटा में एक विशेष फैसिलिटेशन सेंटर की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य मतदाताओं से प्राप्त रजिस्ट्रेशन फॉर्म को तेज़ी से डिजिटाइज़ करना है।

स्पेशल इंटेंसिव इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत फॉर्म वितरण का काम पूरा हो चुका है और नागरिकों द्वारा भरे गए फॉर्म अब बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) को वापस मिल रहे हैं। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि फॉर्म में दी गई जानकारी के आधार पर वोटरों की मैपिंग की जाए। इसी प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए जिला चुनाव अधिकारी डॉ. अनिल धामेलिया ने अकोटा स्टेडियम के पास केलवाणी ट्रस्ट स्कूल कॉम्प्लेक्स में फैसिलिटेशन सेंटर की स्थापना की है।

शहर की पांचों विधानसभा सीटों के लिए 50-50 अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, जिससे कुल 250 कर्मचारी डिजिटाइजेशन कार्य में सहयोग करेंगे। इन कर्मचारियों की मदद के लिए डिप्टी ममलतदार और रेवेन्यू क्लर्क भी तैनात किए गए हैं। सभी नए स्टाफ को शनिवार सुबह प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डॉ. सुहानी केलैया भी शामिल हुईं।

इसके अलावा, 22 और 23 नवंबर (शनिवार और रविवार) को BLO सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अपने-अपने पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद रहकर लोगों को काउंटिंग फॉर्म भरने में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेंगे।

