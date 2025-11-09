वडोदरा के पाँच विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता गणना में नगर निगम कर्मियों की सेवाएँ ली जाएँगी

चुनाव आयोग द्वारा जारी विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत वडोदरा शहर और जिले में मतगणना और मतदाता सूची सत्यापन का कार्य तेज़ी से चल रहा है। कार्य की व्यापकता को देखते हुए आयोग ने वडोदरा नगर आयुक्त अरुण महेश बाबू को विशेष जिला चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है।

आयोग के निर्देशानुसार, वडोदरा नगर निगम के कर्मयोगियों को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। निगम के कर्मचारी शहर के पाँच विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 1270 बूथ स्तरीय अधिकारियों (BLO) की सहायता करेंगे। इसके लिए वडोदरा नगर निगम की ओर से चुनाव शाखा को कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराई जा रही है और संबंधित कर्मियों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में तैनाती के आदेश जारी किए जा रहे हैं।

8 नवंबर दोपहर 12 बजे तक वडोदरा शहर और जिले में लगभग 45 प्रतिशत प्रपत्रों का वितरण पूरा किया जा चुका है। शेष प्रपत्रों का वितरण, संग्रहण और सत्यापन का कार्य तीव्र गति से जारी है।

मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की सुचारू रूप से पूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, अरुण महेश बाबू और डॉ. अनिल धामेलिया की उपस्थिति में नगर निगम के कर्मयोगियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सभी प्रतिभागियों को बीएलओ की सहायता से जुड़ी तकनीकी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप जिला चुनाव अधिकारी सुहानी केलैया, वडोदरा शहर के डिप्टी कलेक्टरों तथा मतदाता पंजीकरण अधिकारियों ने भी भाग लिया।