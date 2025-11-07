वडोदरा : अखिल भारतीय रेल सुरक्षा बल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 का वडोदरा में आयोजन

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के रेल सुरक्षा बल द्वारा वडोदरा के वाघोडिया स्थित स्पोर्ट्स परिसर में 41 वीं अखिल भारतीय रेल सुरक्षा बल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 का 12 नवंबर, 2025 तक आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप का शुभारम्भ स्पोर्ट्स परिसर में आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि एवं वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके के कर कमलों द्वारा किया गया।

समारोह के मुख्य अतिथि एवं वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक राजू भडके ने इस अवसर पर अपने स्वागत भाषण में प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी तथा खिलाड़ियों से खेल को खेल भावना से खेलने एवं अनुशासन तथा सम्मान के साथ प्रतिस्पर्धा करने का आवाहन किया। उन्होंने खिलाड़ियों को रेल‌ सुरक्षा बल की गरिमा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। खिलाड़ियों के प्रति अपने स्वागत सम्बोधन में उन्होंने आगे बताया कि इस वर्ष एवं इस प्रतियोगिता की विजेता टीम को ऑल इंडिया पुलिस मीट बैडमिंटन चैंपियनशिप में भाग लेने का गौरव प्राप्त होगा, जो पश्चिम बंगाल में आयोजित की जाएगी।

प्रतियोगिता के आर्गनाइजिंग सेकेट्री एवं मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त फ्रांसिस लोबो ने इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी पर ख़ुशी ज़ाहिर करते हुए बताया कि खेल जीवन का अभिन्न अंग है, यह न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मनोबल और टीम भावना को भी मजबूत करता है। उन्होंने आगे बताया कि इस वर्ष की प्रतियोगिता में 16 क्षेत्रीय रेलवे से कुल 135 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें 8 गैजेटेड ऑफीसर भी है तथा 21 महिला खिलाड़ी एवं 106 अन्य खिलाड़ी सम्मलित है। यह प्रतियोगिता 12 नवंबर तक आयोजित की जा रही है।