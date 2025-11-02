वडोदरा : टिकट जांच में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर वडोदरा मंडल के 8 रेल कर्मचारियों को सम्मान

पश्चिम रेलवे द्वारा वैध यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वडोदरा मंडल में मेल/एक्सप्रेस, पैसेंजर और हॉलिडे स्पेशल ट्रेनों में लगातार सघन टिकट जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा करने वालों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अक्टूबर माह में उत्कृष्ट टिकट जांच कार्य के लिए आठ टिकट चेकिंग कर्मियों को वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक नरेंद्र कुमार द्वारा प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

सम्मानित कर्मचारियों में डी. वी. चौधरी, पी. के. झा, सुनील पंडीर, शैलेन्द्र क्षत्रिय, एच. जे. लोटिया, पी. एस. चौहान, श्रीमती भूमि‍का पटेल एवं रतिलाल वसावा शामिल हैं। श्रीमती भुमिका पटेल ने टिकट जांच के दौरान अनियमित यात्रियों पर कार्रवाई करते हुए एक दिन में सर्वाधिक राजस्व दर्ज कर विशेष उपलब्धि हासिल की। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने सभी कर्मचारियों की सराहना करते हुए कहा कि यात्रियों को बेहतर और पारदर्शी सेवा उपलब्ध कराने के लिए ऐसे प्रयास आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।