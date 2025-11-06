वडोदरा में पहली बार आयोजित छठी गुजरात राज्य एमएमए चैंपियनशिप में वडोदरा के फाइटर्स का जलवा

वडोदरा ने 2 नवंबर 2025 को पहली बार छठी गुजरात राज्य एमएमए (मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स) चैंपियनशिप का सफल आयोजन कर इतिहास रच दिया। ‘द डोजो एमएमए एंड फिटनेस’ द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में पूरे गुजरात से लगभग 90 खिलाड़ियों ने भाग लिया और दर्शकों ने भी उत्साहपूर्वक प्रतिस्पर्धा का आनंद लिया।

प्रतियोगिता में वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, भरूच और सूरत सहित विभिन्न शहरों के खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपने कौशल और लड़ाकू जज़्बे का प्रदर्शन किया। आयोजन का उद्देश्य राज्य के युवा फाइटर्स को पेशेवर एमएमए अनुभव प्रदान करना और उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार करना रहा।

‘द डोजो एमएमए एंड फिटनेस’ की संस्थापक, पेशेवर एमएमए फाइटर और कोच इशिता थिटे ने बताया, “हमारा लक्ष्य गुजरात के युवाओं को पेशेवर एमएमए की दिशा में आगे बढ़ाना है। यह खेल केवल मुकाबले का नहीं, बल्कि अनुशासन, सम्मान और आत्म-विकास का प्रतीक है।”

वडोदरा के फाइटर्स ने इस प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीते। तरंग पटेल एटमवेट (-48 किग्रा), नीरव सोलंकी स्ट्रॉवेट (-52 किग्रा), हिमांशु सुरेशराव जाधव, फ्लाईवेट (56.7 किग्रा), धरम ठाकुरी, बैंटमवेट (61.2 किग्रा), वहीं अन्य शहरों से भी कई खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिनमें भरूच के विवेक कुमार (फेधरवेट) और सूरज नायर (हैवीवेट), अहमदाबाद के भावेश देसाई (लाइटवेट), गांधीनगर के प्रियकांत शर्मा (वेल्टरवेट) और राजकोट के ओम दरजी (मिडिलवेट) शामिल हैं।

यह प्रतियोगिता न केवल एमएमए खेल को राज्यभर में नई पहचान दिला रही है, बल्कि युवाओं में फिटनेस, आत्मरक्षा और खेल भावना के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।