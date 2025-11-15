वडोदरा : नगर निगम निदेशालय के अधिकारियों ने कई कस्बों में सड़क मरम्मत कार्यों का किया निरीक्षण

वडोदरा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 जिलों की 26 नगर पालिकाओं में मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों और गड्ढों की मरम्मत का कार्य जारी है। नगर पालिकाओं द्वारा किए जा रहे इन कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और लंबित कार्यों की वास्तविक स्थिति की समीक्षा के लिए नगर निगम निदेशालय के उच्च अधिकारियों ने विभिन्न कस्बों का दौरा किया।

शुक्रवार को क्षेत्रीय आयुक्त सुरभि गौतम ने पेटलाद नगर पालिका क्षेत्र में खंभात–नडियाद राजमार्ग से शिक्षा मार्ग तक के कार्यों का निरीक्षण किया। अतिरिक्त कलेक्टर मेहुल पंड्या ने पादरा नगर पालिका क्षेत्र में परमाणी अगरबत्ती मार्ग और जसपुर मार्ग की स्थिति का जायज़ा लिया। डिप्टी कलेक्टर शैलेश कलसरिया ने हालोल नगर पालिका क्षेत्र में दवाड़ा मार्ग, रेफरल अस्पताल से मुख्य मार्ग, शिवाशीष पार्क का मुख्य मार्ग, बस स्टेशन मार्ग (गौरव पथ) और स्टेशन मार्ग (बाजार क्षेत्र) का निरीक्षण किया।

इसके साथ ही उन्होंने डभोई नगर पालिका क्षेत्र में नांदोदी भागोल से वडोदरी भागोल मार्ग की मरम्मत प्रगति का भी अवलोकन किया। उप कार्यकारी अभियंता किन्नरी वंजारिया ने खंभात नगर पालिका क्षेत्र में पेट्रोल पंप से सरदार पटेल शॉपिंग सेंटर मार्ग, तीन दरवाजे से पीठ बाजार मार्ग,पिराजपुर से फतेहपुर मार्ग तथा पीठ पुलिस चौक से राजपूतनी वाडी मार्ग की जांच की।

अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगर पालिका प्रशासन राज्य सरकार के निर्देशानुसार सड़क मरम्मत कार्यों में सक्रियता बरते। साथ ही सड़कों और गड्ढों से संबंधित शिकायतों का एक ही दिन में प्रभावी और सकारात्मक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।