वडोदरा : राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के गौरवशाली 150 वर्ष, वडोदरा मंडल पर रेलकर्मियों ने किया सामूहिक गायन

स्वतंत्रता संग्राम में देशवासियों में राष्ट्रभक्ति की अलख जगाने वाले वन्दे मातरम् की रचना आज से 150 वर्ष पूर्व हुई थी। भारत के राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरम् के 150 वर्ष के स्मरणोत्सव के अवसर पर नई दिल्ली में आज संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष भर चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया। इसी क्रम में पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के मंडल कार्यालय, एकता नगर एवं वडोदरा स्टेशनों पर बड़ी संख्या में रेलकर्मियों ने उपस्थित रह कर राष्ट्र गीत का सामूहिक गायन किया।

पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसम्पर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2025 में वंदे मातरम गीत की रचना के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस राष्‍ट्रीय गीत ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया और सदा ही राष्ट्रीय गौरव एवं एकता का अलख जगाता रहा है। राष्ट्रीय गीत वन्दे मातरम् के 150 वर्ष के स्मरणोत्सव के अवसर पर वडोदरा मंडल के मंडल कार्यालय में अपर मंडल रेल प्रबंधक नीरज धमीजा के मार्गदर्शन में मंडल कार्यालय के कांफ्रेंस हॉल में समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में उपस्थित हो कर नई दिल्ली में इस अवसर पर आयोजित समारोह में माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के साथ वीडियो लिंक के माध्यम से मंडल‌ कार्यालय में सामूहिक गायन किया और देशभक्ति को नमन‌ किया।

इसके साथ ही वडोदरा मंडल के एकता नगर एवं वडोदरा स्टेशन पर स्टेशन कर्मियों ने राष्ट्रभक्ति और एकता के प्रतीक राष्ट्रीय गीत का सामूहिक वाचन किया। मंडल पर इस समारोह का समन्वय एवं सफल आयोजन वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री तेजराम मीना के नेतृत्व में कार्मिक विभाग की टीम द्वारा किया गया।

श्री सक्सेना ने आगे बताया कि बंकिमचंद्र चटर्जी द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अक्षय नवमी के पावन अवसर पर, 7 नवंबर 1875 को लिखा गया था। वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में उनके उपन्यास आनंदमठ के एक अंश के रूप में प्रकाशित हुआ था। मातृभूमि को शक्ति, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक बताते हुए इस गीत ने भारत की एकता और आत्‍मगौरव की जागृत भावना को काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी। यह गीत जल्‍द ही राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक चिरस्थायी प्रतीक बन गया।

वडोदरा मंडल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर ऑडियो संदेश एवं विशेष उद्घोषणाएं प्रसारित की जा रही हैं, साथ ही स्टेशनों पर लगे एलईडी डिस्प्ले के माध्यम से भी “वंदे मातरम” से संबंधित जानकारी आज से पूरे वर्षभर प्रदर्शित की जाएगी।