वडोदरा में श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न

मंत्री कुवरजीभाई बावलिया ने युवाओं के रोजगार अवसर बढ़ाने व श्रमिक सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के दिए निर्देश

 राज्य के श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री कुवरजीभाई बावलिया की अध्यक्षता में वडोदरा जिले के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों, रोजगार मेलों, प्रशिक्षण पहलों और उद्योगों के लिए आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता का विस्तृत मूल्यांकन किया गया।

मंत्री बावलिया ने जिला स्तर पर उद्योग–संस्थान साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के निर्देश दिए, ताकि स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार अवसर प्राप्त हों। उन्होंने विभागीय योजनाओं को लाभार्थियों तक सरल और कुशलता से पहुँचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने पर बल दिया। बैठक में अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और जिले में रोजगार पंजीकरण की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की गई।

श्रमिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए मंत्री ने निर्देश दिया कि उद्योगों में होने वाली दुर्घटनाओं की स्थिति में श्रमिकों को समय पर और उचित मुआवजा मिले। उन्होंने दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने तथा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नियमित मॉक ड्रिल और निरीक्षण कराने पर जोर दिया। साथ ही, उद्योगों से जुड़े ग्रेच्युटी, बोनस आदि जैसे मुद्दों का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए कुशल और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। बैठक में श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

