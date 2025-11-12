वडोदरा : बेमौसम बारिश के बाद वडोदरा में सड़कों की मरम्मत तेज़ी पर

हाल ही में हुई बेमौसम बारिश के बाद वडोदरा ज़िले में सड़कों की मरम्मत का काम ज़ोरों पर चल रहा है। ज़िले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों पर छोटे-बड़े गड्ढों को भरने और पैचवर्क करने का कार्य तेज़ी से पूरा किया जा रहा है।

राज्य सरकार के निर्देशों के बाद, सड़क एवं भवन विभाग (राज्य) और जिला पंचायत कार्यालयों ने तुरंत सर्वेक्षण कर क्षतिग्रस्त सड़कों की पहचान की और प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कार्य शुरू किया। विभाग की टीमें राजमार्गों के साथ-साथ आंतरिक सड़कों पर भी डामर पैचवर्क कर रही हैं ताकि वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को सुरक्षित एवं सुगम आवागमन मिल सके।

जानकारी के अनुसार, बेमौसम बारिश से वडोदरा ज़िले के ग्रामीण इलाकों में कुछ सड़कों पर सतही क्षति हुई थी। गड्ढों के कारण लोगों को आवाजाही में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। स्थिति को देखते हुए, सड़क एवं भवन विभाग ने युद्धस्तर पर सड़कों की मरम्मत का अभियान शुरू किया।

बुधवार को विभाग ने वडोदरा-वाघोडिया राज्य राजमार्ग पर लगभग पाँच किलोमीटर की लंबाई में पेवर स्ट्रिप बिछाने का कार्य पूरा किया। इसके अलावा, सेगवा-शिनोर रोड पर 20 छोटे-बड़े गड्ढों को और वडोदरा-अजवा रोड पर 15 गड्ढों को पैचवर्क के माध्यम से भरा गया। वहीं, डभोई-सेगवा-राजपीपला मार्ग पर कुल पाँच किलोमीटर की दूरी में लगभग 400 टन सामग्री से पेवर बेल्ट कार्य किया गया है।

अधिकारियों के अनुसार, हाल ही में कई सड़कों की मरम्मत पहले से ही की गई थी, इसलिए बाढ़ का व्यापक असर नहीं पड़ा। फिर भी, विभाग सुनिश्चित कर रहा है कि ज़िले की सभी सड़कों को बारिश से पहले की स्थिति में जल्द से जल्द बहाल किया जाए। स्थानीय लोगों ने सड़कों की त्वरित मरम्मत के लिए सरकार और विभाग की सराहना की है, जिससे आवागमन अब पहले की तुलना में अधिक सुगम और सुरक्षित हो गया है।