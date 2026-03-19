वडोदरा : अफवाहों पर वडोदरा प्रशासन का कड़ा एक्शन, पैनिक बुकिंग में आई भारी कमी

मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर सोशल मीडिया पर गैस की कमी से जुड़े वीडियो वायरल होने के बाद राज्यभर में चिंता और पैनिक का माहौल बन गया था। खासकर वडोदरा शहर में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें देखी गईं, जहां कई उपभोक्ता घबराहट में पैनिक बुकिंग कर रहे थे। हालांकि, वडोदरा जिला प्रशासन की तत्परता और प्रभावी कदमों से अब स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में आ गई है।

प्रशासन ने हालात को संभालने के लिए कई स्तरों पर कार्रवाई की। अनधिकृत रूप से जमा गैस की जब्ती की गई, साथ ही लोगों के डर का फायदा उठाकर अवैध वसूली करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। इसके अलावा, अधिकारियों द्वारा नियमित साइट विजिट की गई और हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से नागरिकों को गैस स्टॉक की सटीक जानकारी उपलब्ध कराई गई।

प्रशासन की लगातार अपील और जागरूकता अभियानों का असर अब साफ नजर आ रहा है। गुरुवार को हेल्पलाइन पर मात्र 62 पूछताछ दर्ज की गई, जो यह दर्शाता है कि लोगों में भरोसा बढ़ा है और अफवाहों का असर कम हुआ है। नागरिकों की समझदारी के चलते पैनिक बुकिंग में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है।

इसी बीच, शहर के भताड़ी जंपा रोड स्थित गैसोलिट गैस एजेंसी पर सिलेंडर जमा कराने पहुंचे जागरूक नागरिक भूपेंद्रभाई शंभूलाल शाह ने अपील की कि जिनके पास गैस लाइन कनेक्शन और अतिरिक्त सिलेंडर हैं, वे उन्हें वापस जमा कर दें, ताकि जरूरतमंदों को राहत मिल सके। एजेंसी के मैनेजर मितेश पटेल ने भी स्पष्ट किया कि गैस की कोई कमी नहीं है और घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि सिलेंडर की आपूर्ति नियमित रूप से हो रही है और बुकिंग के अनुसार होम डिलीवरी की जा रही है।

प्रशासन के अनुसार, 19 मार्च 2026 तक जिले में गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। इंडियन ऑयल के पास 9,996, भारत पेट्रोलियम के पास 3,788 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पास 5,941 सिलेंडर मौजूद हैं। इस प्रकार कुल 19,722 सिलेंडर का स्टॉक उपलब्ध है, जबकि जिले में दैनिक खपत लगभग 14,098 सिलेंडर की है। प्रशासन और तेल वितरण कंपनियों के समन्वय से वडोदरा जिले में रसोई गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है और हालात पूरी तरह सामान्य होते नजर आ रहे हैं।