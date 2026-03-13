वडोदरा : गोवा पंचायत प्रतिनिधिमंडल ने दुमाड MRF यूनिट का किया दौरा

गोवा के 75 चुने हुए सरपंचों और पंचायत सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने वडोदरा के पास दुमाड ग्राम पंचायत में स्थित मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) यूनिट का दौरा कर वेस्ट मैनेजमेंट की बेहतरीन पद्धतियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। यह यूनिट ‘कचरे से आज़ादी’ फाउंडेशन के सहयोग से संचालित की जा रही है।

दौरे का उद्देश्य कचरा प्रबंधन और कचरे के पृथक्करण के आधुनिक तरीकों को समझना था। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल को यूनिट की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही गीले कचरे, विशेष रूप से घरों की रसोई से निकलने वाले जैविक कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया गया। प्रतिनिधियों ने सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के विभिन्न मॉडलों और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के तरीकों के बारे में भी जानकारी हासिल की।

यह दौरा भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय की ओर से आयोजित किया गया था, जिसे AFC द्वारा समन्वित किया गया। गोवा सरकार के पंचायत निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत क्षमता निर्माण गतिविधियों के हिस्से के रूप में इस एक्सपोज़र टूर का आयोजन किया गया। इस योजना को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है।

दौरे के दौरान डॉ. सुनीत दाबके और उनकी टीम ने रॉकेट कम्पोस्टर्स, पारंपरिक पिट कम्पोस्टिंग और कम्पोस्टिंग टंबलर्स जैसी विभिन्न तकनीकों की जानकारी साझा की। साथ ही प्रतिनिधिमंडल को वेस्ट सेग्रीगेशन, कम्पोस्टिंग प्रक्रिया और सामुदायिक आधारित कचरा प्रबंधन प्रणालियों के बारे में व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया, ताकि वे इन मॉडलों को गोवा के अपने-अपने गांवों में लागू कर सकें।