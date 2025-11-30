लोकतेज WhatsApp channel
वड़ोदरा

वडोदरा : जिला-स्तरीय गीता महोत्सव 1 दिसंबर को : आत्मीय विद्यालय, मंजलपुर में होगा आयोजन

गीता जयंती के उपलक्ष्य में संस्कृत बोर्ड और गुजरात सरकार के मार्गदर्शन में भारतीय ज्ञान परंपरा को समर्पित भव्य कार्यक्रम

वडोदरा : जिला-स्तरीय गीता महोत्सव 1 दिसंबर को : आत्मीय विद्यालय, मंजलपुर में होगा आयोजन

वडोदरा जिले में 1 दिसंबर 2025, सोमवार को जिला-स्तरीय गीता महोत्सव का आयोजन मंजलपुर स्थित आत्मीय विद्यालय में सुबह 9:30 बजे से किया जाएगा। गुजरात सरकार और गुजरात स्टेट संस्कृत बोर्ड के मार्गदर्शन में यह आयोजन भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने, संस्कृत भाषा का प्रसार करने तथा श्रीमद्भगवद्गीता के संदेश को व्यापक स्तर पर पहुंचाने के उद्देश्य से किया जा रहा है।

"गीता जयंती" के पवित्र अवसर पर पूरे राज्य में विविध आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में वडोदरा जिला गीता महोत्सव को विशेष रूप से भव्य रूप में मनाया जा रहा है।

महोत्सव से पूर्व आयोजित गीता कंठपाठ योजना के तहत मुख्य कार्यक्रम से पहले जिले के स्वामी विद्यानंदजी विद्याविहार, प्रतापनगर, सरदार विनय मंदिर, करेलीबाग, सी.एच. स्कूल, विद्यालय, गोत्री, लकुलिश विद्यालय, कायावरोहन, जे.सी. पटेल पब्लिक हाई स्कूल, शिनोर, श्री स्वामी गोविंददेवगिरी वेद संस्कृत महाविद्यालय, वढोडिया, गंगोत्री हाई स्कूल, सावली, गीतांजलि विद्यालय, पादरा सहित कई विद्यालयों में गीता कंठपाठ योजना का आयोजन किया गया। इन केंद्रों पर 400 से अधिक विद्यार्थियों और संस्कृत विद्वानों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने गीता श्लोकों का कंठस्थ पाठ कर संस्कृत भाषा और भारतीय अध्यात्म के प्रति गहरी आस्था का परिचय दिया।

इस आयोजन का मुख्य लक्ष्य श्रीमद्भगवद्गीता का संदेश घर-घर तक पहुंचाना, युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा से जोड़ना, धर्म, कर्म और अध्यात्म के प्रकाश को समाज में फैलाना है। जिला प्रशासन ने वडोदरा के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस आध्यात्मिक आयोजन में भाग लेकर इसे सफल और सार्थक बनाने में सहयोग करें।

