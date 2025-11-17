वडोदरा के सयाजीगंज में 'सरदार @ 150: एकता मार्च' का भव्य आयोजन

राष्ट्रव्यापी ‘सरदार @ 150: एकता मार्च’ अभियान के तहत सोमवार शाम वडोदरा शहर के सयाजीगंज विधानसभा क्षेत्र में भव्य एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक केयूर रोकड़िया, सांसद डॉ. हेमांग जोशी और गुजरात प्रदेश आईटी सेल के संयोजक निखिलभाई पटेल द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई।

एकता मार्च को रवाना करते हुए निखिलभाई पटेल ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य समाज को सरदार वल्लभभाई पटेल के आदर्शों—एकता, अखंडता और राष्ट्रसेवा—को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के मूल्यों को जन-जन तक पहुँचाना सामाजिक सद्भाव को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

सांसद डॉ. हेमांग जोशी, स्थानीय नेताओं, छात्रों और नागरिकों के साथ सयाजीगंज क्षेत्र के प्रमुख हिस्सों से होकर गुज़रे। मार्च ने सामाजिक सद्भाव, राष्ट्र निर्माण और सामूहिक उत्तरदायित्व का संदेश दिया। नागरिकों ने राष्ट्र के लौह पुरुष के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करते हुए उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। यह मार्च चौक स्थित पंचरत्न भवन से शुरू होकर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए पंचवटी सर्कल पर समाप्त हुआ।

मार्च में विधायक केयूर रोकड़िया, सांसद डॉ. हेमांग जोशी, मार्च के सह-प्रभारी कुमुद अकबरी, भाजपा वडोदरा शहर अध्यक्ष डॉ. जयप्रकाश सोनी, पूर्व विधायक सुखडिया, ‘सरदार @ 150’ एकता मार्च के संयोजक धर्मेंद्रभाई पंचाल, सह-संयोजक राजेशभाई आयरे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। स्कूली छात्र-छात्राओं, युवाओं, स्थानीय निवासियों, सामाजिक संगठनों तथा भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या ने इस एकता पदयात्रा में बढ़-चढ़कर सहभागिता दर्ज कराई।