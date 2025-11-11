वडोदरा : भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का भव्य आयोजन मेनपुरा गांव में

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म शताब्दी का जिला स्तरीय समारोह आगामी 14 नवंबर 2025 को वडोदरा के कायावरोहण के निकट मेनपुरा गांव में भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य शिविर, सेवा सेतु, सांस्कृतिक कार्यक्रम और जनसभा सहित विविध आयोजन होंगे।

इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर कलेक्टर डॉ. अनिल धामेलिया और जिला विकास अधिकारी श्रीमती ममता हिरपरा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर डॉ. धामेलिया ने जानकारी दी कि कार्यक्रम का शुभारंभ “सेवा के संकल्प” के साथ किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आयोजन के दिन सुबह से ही मेनपुरा गांव में विभिन्न रोगों के निदान और उपचार हेतु स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। सिकलसेल एनीमिया जांच शिविर के साथ-साथ आयुष्मान भारत कार्ड भी जारी किए जाएंगे।

इसके अलावा, जिला प्रशासन द्वारा मैनपुरा व आसपास के गांवों के लिए “सेवा सेतु शिविर” का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत सहायता और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे।

शाम 4 बजे से शुरू होने वाली जनसभा में आदिवासी नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों और उनके योगदान को जन-जन तक पहुंचाना है।