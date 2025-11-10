लोकतेज WhatsApp channel
वड़ोदरा

वडोदरा : कृषि राहत-सहायता पैकेज का किसान नेताओं ने किया स्वागत

वाघोडिया के किसान नेता उत्सवभाई पारिख बोले- ऐतिहासिक निर्णय से किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ, सरकार का आभार व्यक्त किया

 राज्य सरकार द्वारा हाल ही में घोषित 10 हजार करोड़ रुपए के ऐतिहासिक कृषि राहत-सहायता पैकेज का वडोदरा के वाघोडिया के प्रसिद्ध किसान नेता उत्सवभाई पारिख ने स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है।

किसान नेता पारिख ने कहा कि हाल की असामयिक वर्षा ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुँचाया है, जिससे वे आर्थिक संकट में आ गए थे। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा घोषित इस बड़े राहत पैकेज से किसानों को अगली फसल के सीजन के लिए नई ऊर्जा और आर्थिक मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा, “हम वाघोडिया के किसानों की ओर से सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। यह एक सही और समयोचित निर्णय है, जिससे धरतीपुत्रों को वास्तविक सहारा मिलेगा।”

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पहली बार इतनी बड़ी राशि का राहत पैकेज घोषित किया है, जिसके तहत दो हेक्टेयर भूमि के लिए 44 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही, मूंगफली की खरीद 7263 रुपए प्रति 100 किलोग्राम के समर्थन मूल्य पर की जाएगी, जो बाजार मूल्य से लगभग 2,500 किलोग्राम पर 56 हजार रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ किसानों को देगा। किसान नेता पारिख ने कहा कि इस ऐतिहासिक पैकेज से राज्य के किसान न केवल मौजूदा संकट से उबरेंगे बल्कि भविष्य में कृषि क्षेत्र को नई दिशा भी मिलेगी।

