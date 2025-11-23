लोकतेज WhatsApp channel
वड़ोदरा

वडोदरा मंडल के परिचालन विभाग की पहल—संरक्षा जागरूकता और सुरक्षित ट्रेन संचालन पर केंद्रित कार्यक्रम

गोधरा स्टेशन पर ‘शंटिंग मेला’ का सफल आयोजन

वडोदरा मंडल के परिचालन विभाग द्वारा सुरक्षित ट्रेन संचालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोधरा स्टेशन पर हाल ही में “शंटिंग मेला” का सफल आयोजन किया गया। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी अनुभव सक्सेना द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, संरक्षा पश्चिम रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इसी दिशा में कर्मचारियों की जागरूकता बढ़ाने हेतु यह कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस मेले में कुल 107 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान आयोजित सेमिनार में प्रश्नोत्तर सत्र और खुली चर्चा के माध्यम से प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी दिखाई। सेमिनार में शंटिंग कार्य के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ, लोड स्टेबलिंग के समय की आवश्यक एहतियात, पावर ब्लॉक के दौरान सुरक्षा उपाय, दिन और रात में हाथ संकेतों का सही उपयोग, एवं पॉइंट्स की क्लैम्पिंग के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर वरिष्ठ अधिकारियों ने विस्तार से चर्चा की।

श्री सक्सेना ने बताया कि वडोदरा मंडल की यह पहल रेलवे कर्मचारियों के बीच सुरक्षा प्रक्रियाओं को मजबूत करने, स्थितिजन्य जागरूकता बढ़ाने और सतत सीखने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई है।

