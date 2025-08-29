वडोदरा : राष्ट्रीय खेल दिवस पर वडोदरा में भव्य आयोजन

हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर पूरे देश में आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर वडोदरा में मंजलपुर खेल परिसर में भव्य समारोह हुआ। गुजरात खेल प्राधिकरण और वडोदरा जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में खेलों के प्रति उत्साह देखने को मिला।

कार्यक्रम के तहत स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। हॉकी प्रदर्शनी मैच और एथलेटिक्स स्पर्धाओं में 1000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। इसी अवसर पर खेल महाकुंभ 2025 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की भी शुरुआत की गई।

समारोह में वडोदरा नगर आयुक्त अरुण महेशबाबू, अकोटा विधानसभा क्षेत्र के विधायक चैतन्यभाई देसाई समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस मौके पर सभी ने मेजर ध्यानचंद को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

इसके अलावा, वडोदरा जिला खेल अधिकारी दिनेश कदम, वीएसपीएफ के सीईओ रोहन भणगे, गुजरात ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव एवं गुजरात एथलेटिक संघ के उपाध्यक्ष लक्ष्मण करंजगावकर और एथलेटिक्स कोच साजिद मंसूरी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस आयोजन ने न केवल खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया बल्कि खेल संस्कृति और फिटनेस आंदोलन को भी नई ऊर्जा प्रदान की।