वडोदरा : स्वस्थ महिलाएँ, सशक्त परिवार’ अभियान के तहत वडोदरा ज़िले में 241 स्वास्थ्य शिविर आयोजित

‘स्वस्थ महिलाएँ, सशक्त परिवार’ अभियान के तहत आज वडोदरा ज़िले में बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। ज़िलेभर में कुल 241 शिविरों के माध्यम से 16,186 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जाँच की गई। आज ज़िले के 8 तालुकाओं में 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 42 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 177 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 10 शहरी केंद्र, 1 ज़िला अस्पताल और 2 उप-ज़िला अस्पताल शामिल रहे।

स्वास्थ्य जांच शिविरों में विशेष रूप से महिलाओं से जुड़े रोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। 7,376 लोगों की मुख कैंसर जांच, 4,033 महिलाओं की गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जांच, 4,033 महिलाओं की स्तन कैंसर जांच, 1,086 गर्भवती महिलाओं की गहन प्रसवपूर्व जांच, 9,645 महिलाओं की हीमोग्लोबिन जांच, 436 महिलाओं की सिकल सेल स्क्रीनिंग की गई। इसके अलावा, विशेषज्ञ डॉक्टरों ने महिलाओं को रोगों से बचाव और उपचार के बारे में जागरूक किया।

मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मीनाक्षी चौहान ने अपील की कि 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस विशेष अभियान में अधिक से अधिक महिलाएँ स्वास्थ्य शिविरों का लाभ लें। उन्होंने कहा— “स्वस्थ महिलाएँ ही सशक्त परिवार का निर्माण कर सकती हैं और सशक्त परिवार के माध्यम से ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव है।”