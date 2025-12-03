वडोदरा : बिथली गांव में सरदार@150 नेशनल पदयात्रा का भव्य स्वागत

वडोदरा के शिनोर तालुका के बिथली गांव में सरदार@150 नेशनल पदयात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सी. आर. पाटिल ने पदयात्रा में हिस्सा लिया और सरदार वल्लभभाई पटेल के अतुलनीय योगदान को याद किया।

सी. आर. पाटिल ने कहा कि यदि एक भारत के विचार को साकार करने का गौरव किसी एक व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, तो वह निस्संदेह सरदार वल्लभभाई पटेल हैं। उन्होंने साधारण संसाधनों और अतुलनीय नेतृत्व क्षमता के बल पर 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर अखंड भारत की नींव रखी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी जहां सत्याग्रह के माध्यम से स्वतंत्र भारत का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे, वहीं उनके प्रयासों को जमीन पर उतारने का कार्य सरदार पटेल ने दृढ़ निश्चय और कूटनीति के साथ पूरा किया।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण को सरदार पटेल के प्रति राष्ट्र की सामूहिक श्रद्धांजलि बताया। पाटिल ने कहा कि इस मूर्ति के लिए देशभर के किसानों ने अपने खेती के औजारों का लोहा देकर एक अनोखी एकता का परिचय दिया, जो पूरे विश्व के लिए मिसाल है।

बारडोली सत्याग्रह का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इसी आंदोलन की सफल अगुवाई के बाद वल्लभभाई पटेल को ‘सरदार’ की उपाधि मिली थी। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व और राष्ट्रनिर्माण के कार्यों से आज भी नई पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए।

हजारों लोगों की उपस्थिति में संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने लोगों से संकल्प लेने की अपील की कि वे सरदार पटेल के दिखाए मार्ग पर चलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं को यह दृढ़ निर्णय लेना चाहिए कि वे एकजुट भारत को विभाजित करने की किसी भी कोशिश का डटकर मुकाबला करेंगे।

उन्होंने कहा, “दुनिया को यह संदेश जाना चाहिए कि हम लौह पुरुष के वारिस हैं और देश की एकता पर चोट पहुंचाने वालों को जवाब देने की ताकत रखते हैं।” कार्यक्रम में राज्य मंत्री नरेशभाई पटेल, सांसद मनसुखभाई वसावा और जशुभाई राठवा, विधायक अक्षयभाई पटेल सहित बड़ी संख्या में गांववासी उपस्थित थे।