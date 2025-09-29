वडोदरा : मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उद्योगपतियों से किया ऑनलाइन संवाद, दरों में कमी का लाभ जनता तक पहुँचाने का आह्वान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संरचना में किए गए सरलीकरण और दरों में कमी का वडोदरा शहर और जिले के औद्योगिक व व्यापारिक संगठनों ने स्वागत किया। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने गांधीनगर से ऑनलाइन माध्यम द्वारा विभिन्न औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारियों से संवाद किया।

मुख्यमंत्री पटेल ने अपने संबोधन में उद्योगपतियों से अपील की कि जीएसटी दरों में कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में सहयोग करें और प्रधानमंत्री के स्वदेशी संकल्प को साकार करने के लिए सामूहिक प्रयास करें।

बैठक में प्रमुख उद्योगपति पंकजभाई पटेल, जिनलभाई मेहता और चिंतनभाई ठाकर ने जीएसटी सरलीकरण का स्वागत किया और स्वदेशी अभियान में शामिल होने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। वडोदरा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के हिमांशु पटेल ने भी सरकार द्वारा किए गए जनोन्मुखी सुधारों को सराहा और सहयोग का आश्वासन दिया।

ऑनलाइन संवाद में नंदेसरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के कमलेशभाई पलान, वाघोडिया इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के दक्षेशभाई बंगेरा, नंदेसरी के जयेशभाई विसावडिया, सावली के जे.के. शर्मा और मयंकभाई पटेल, पोर रमणगामडी एसोसिएशन के रविभाई जोशी सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।