वडोदरा : ‘स्वस्थ महिलाएँ, सशक्त परिवार’ अभियान के तहत महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविरों का हुआ आयोजन 

18 हज़ार से अधिक महिलाओं की हुई स्वास्थ्य जाँच, विशेषज्ञों ने दी रोग-निवारण संबंधी जानकारी

‘स्वस्थ महिलाएँ, सशक्त परिवार’ अभियान के तहत वडोदरा ज़िले में महिलाओं के लिए 241 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों से 17,915 से अधिक लोगों ने लाभ उठाया। ज़िले के 8 तालुकाओं में आयोजित इस विशेष अभियान में 9 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 42 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 177 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 10 शहरी केंद्र, 1 ज़िला अस्पताल और 2 उप-ज़िला अस्पताल शामिल रहे। इन शिविरों में मुख कैंसर की जाँच 9,452 लोगों की हुई, जबकि 5,147 महिलाओं की गर्भाशय ग्रीवा कैंसर और 5,147 महिलाओं की स्तन कैंसर संबंधी जाँच की गई। साथ ही 862 गर्भवती महिलाओं की गहन प्रसवपूर्व जाँच की गई।

इसके अलावा 9,045 महिलाओं ने हीमोग्लोबिन की प्रयोगशाला जाँच और 737 महिलाओं ने सिकल सेल स्क्रीनिंग करवाई। शिविरों में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने महिलाओं को रोग की रोकथाम और उपचार संबंधी जानकारी भी दी।

मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मीनाक्षी चौहान ने बताया कि यह अभियान 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा। उन्होंने महिलाओं से अधिक से अधिक संख्या में स्वास्थ्य और निदान शिविरों का लाभ उठाने की अपील की और कहा कि स्वस्थ महिलाएँ ही सशक्त परिवार तथा सशक्त राष्ट्र का आधार हैं।

