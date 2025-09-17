वडोदरा से शुरू हुआ ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन (17 सितंबर) के अवसर पर देशभर में शुरू हुए ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियान का ज़िलाव्यापी शुभारंभ वडोदरा जिले के बाजवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण से जुड़े अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गायत्रीबा महिडा ने की। इस दौरान महिलाओं की गहन स्वास्थ्य जांच की गई, जिसमें उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर और स्त्री रोगों की स्क्रीनिंग शामिल रही। साथ ही महाममता दिवस के अवसर पर गर्भवती माताओं को टी.डी. का टीका लगाया गया और आठवें पोषण माह का शुभारंभ भी किया गया।

जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में जिला कलेक्टर अनिल धमेलिया ने स्वयं रक्तदान कर रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। जिलेभर में स्वच्छता उत्सव और स्वच्छता पखवाड़े की भी शुरुआत की गई। बाजवा गांव में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक हिमांशु पारेख के नेतृत्व में ग्रामीणों ने साफ-सफाई अभियान चलाया और स्वच्छता कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया।

इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सभी ने स्वच्छता बनाए रखने और अंगदान का संकल्प भी लिया। श्रीमती गायत्रीबा महिडा ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कहा, “अगर महिलाएं स्वस्थ होंगी तो परिवार स्वस्थ होगा और पूरा देश तंदुरुस्त रहेगा।”

कार्यक्रम में विधायक धर्मेन्द्रसिंह वाघेला, जिला कार्यकारी समिति अध्यक्ष नीलेश पुरानी, जिला विकास अधिकारी सुश्री ममता हिरपरा, मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मीनाक्षी चौहान, आईसीडीएस की कार्यक्रम अधिकारी, स्थानीय सरपंच और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। इस दौरान उपस्थित लोगों ने मध्यप्रदेश के धार से प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित “विकास का जश्न” कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी देखा।