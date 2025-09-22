लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
वड़ोदरा

 वडोदरा नगर निगम द्वारा शहरी फेरीवालों के लिए प्रशिक्षण एवं लोक कल्याण मेला

प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत मिलेगा कार्यशील पूंजी ऋण

On
 वडोदरा नगर निगम द्वारा शहरी फेरीवालों के लिए प्रशिक्षण एवं लोक कल्याण मेला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस (17 सितंबर) से 2 अक्टूबर तक मनाए जा रहे सेवा पखवाड़िया के तहत वडोदरा नगर निगम के शहरी विकास विभाग ने शहरी फेरीवालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत एक लोक कल्याण मेला आयोजित किया।

कार्यक्रम के प्रथम चरण में शहर के सर सयाजी नगर गृह और पंडित दीनदयाल नगर गृह में भोजन एवं चाय-नाश्ते की लॉरी चलाने वाले फेरीवालों को FSSAI खाद्य सुरक्षा पर प्रशिक्षण दिया गया। यह प्रशिक्षण मुंबई की श्री एटीआर कंपनी द्वारा प्रदान किया गया। प्रशिक्षकों ने फेरीवालों के साथ प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित कर विस्तृत जानकारी दी। लाभार्थियों ने इस पहल को सराहते हुए संतुष्टि और आभार व्यक्त किया।

स्वनिधि योजना के दूसरे चरण में 29 और 30 सितंबर को लोक कल्याण मेला लगाया जाएगा, जिसमें फेरीवालों को क्रमशः रु.15,000, रु.25,000 और रु.50,000 तक के ऋण के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही लाभार्थियों को आठ विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। मेले में शहरी फेरीवालों की ऑनलाइन प्रोफाइलिंग भी की जाएगी।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Vadodara

Related Posts

वडोदरा : टिम्बी गाँव के किसान ने गन्ने के रस से बनाई आइसक्रीम और कैंडी

वडोदरा : टिम्बी गाँव के किसान ने गन्ने के रस से बनाई आइसक्रीम और कैंडी

वडोदरा से शुरू हुआ ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियान

वडोदरा से शुरू हुआ ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियान

वडोदरा : पीएम मोदी के जन्मदिन पर वडोदरा में रक्तदान शिविर

वडोदरा : पीएम मोदी के जन्मदिन पर वडोदरा में रक्तदान शिविर

वडोदरा जिले में 17 सितंबर से गांधी जयंती तक चलेगा “स्वस्थ महिला, सशक्त परिवार” अभियान

वडोदरा जिले में 17 सितंबर से गांधी जयंती तक चलेगा “स्वस्थ महिला, सशक्त परिवार” अभियान