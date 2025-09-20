मोदी ने गुजरात में अवाडा समूह की 1,600 करोड़ रुपये की सौर परियोजना का उद्घाटन किया

नयी दिल्ली, 20 सितंबर (भाषा) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को अवाडा समूह की 1,600 करोड़ रुपये की सौर परियोजना का उद्घाटन किया और गुजरात में कंपनी की नई 100 मेगावाट की सौर परियोजना की आधारशिला रखी।

विनीत मित्तल के नेतृत्व वाले औद्योगिक घराने ने एक बयान में कहा कि 280 मेगावाट की यह परियोजना राज्य के सुरेंद्रनगर जिले के तवी और वरसानी गांवों में 1,170 एकड़ में फैली है। इसमें कुल 1,500 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है।

बयान के मुताबिक, ''गुजरात राज्य सौर नीति के तहत विकसित की गई इस परियोजना का औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया। इससे भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में तेजी लाने और आत्मनिर्भर भारत के नजरिये को मजबूत करने की प्रतिबद्धता का पता चलता है।''

परियोजना से तैयार बिजली जीयूवीएनएल (गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड) को दी जाएगी, जो राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा मिश्रण में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इससे क्षेत्र के नागरिकों, विशेषकर किसानों के लिए स्वच्छ और अधिक किफायती बिजली सुनिश्चित करेगी।

कंपनी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वडोदरा जिले में अवाडा की 100 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये शिलान्यास किया।

कुल 350 एकड़ में फैली और 400 करोड़ रुपये के निवेश वाली यह परियोजना अवाडा जीजे सोलर द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और इसके अप्रैल 2026 तक चालू होने की उम्मीद है।

अवाडा समूह के चेयरमैन विनीत मित्तल ने कहा, ''हमारा मिशन भारत की वृद्धि गाथा में योगदान देना और समुदायों को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री द्वारा इस परियोजना का उद्घाटन... प्रत्येक भारतीय को स्वच्छ, किफायती और टिकाऊ ऊर्जा समाधान प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।''