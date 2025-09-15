लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
वड़ोदरा

वडोदरा जिले में 17 सितंबर से गांधी जयंती तक चलेगा “स्वस्थ महिला, सशक्त परिवार” अभियान

महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण जागरूकता और जनभागीदारी पर रहेगा फोकस

On
वडोदरा जिले में 17 सितंबर से गांधी जयंती तक चलेगा “स्वस्थ महिला, सशक्त परिवार” अभियान

वडोदरा जिले में 17 सितंबर से गांधी जयंती (2 अक्टूबर) तक “स्वस्थ महिला, सशक्त परिवार” अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य जांच शिविर, पोषण जागरूकता गतिविधियाँ और नागरिकों की भागीदारी से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करेगा।

मुख्य जिला आयुक्त डॉ. मीनाक्षी चौहान ने बताया कि अभियान के अंतर्गत महिलाओं की मधुमेह, रक्तचाप, मुख, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की जांच की जाएगी। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष जांच, टीकाकरण, पोषण मूल्यांकन, टीबी और सिकल सेल एनीमिया परीक्षण तथा परामर्श सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को टेलीमेडिसिन सेवाओं के जरिए स्वास्थ्य मार्गदर्शन भी मिलेगा।

अभियान के तहत मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पंजीकरण, आयुष्मान भारत कार्ड और सिकल सेल कार्ड जैसी सुविधाएँ लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाएँगी। साथ ही पोषण ट्रैकर एप का उपयोग बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

महिलाओं को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए नमक और चीनी का सेवन कम करने, स्थानीय व पारंपरिक भोजन के महत्व, संतुलित आहार और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं पर जागरूक किया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को टेक-होम राशन वितरित करके भी लाभान्वित किया जाएगा। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अभियान में स्वयंसेवी शिविरों, परिवार नियोजन पर जागरूकता कार्यक्रमों और आंगनवाड़ी पंजीकरण को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा।

डॉ. चौहान ने कहा कि “स्वस्थ महिलाएं मजबूत परिवार और समृद्ध समाज की नींव होती हैं। वडोदरा जिले के हर गाँव और शहरी क्षेत्र में इस अभियान की सफलता के लिए प्रशासन और स्थानीय संगठनों ने व्यापक तैयारियाँ की हैं।”

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Vadodara

Related Posts

वडोदरा में योग मुद्रा वाले गणेश जी और केसुड़ा पत्तों की मूर्ति बने आकर्षण का केंद्र

वडोदरा में योग मुद्रा वाले गणेश जी और केसुड़ा पत्तों की मूर्ति बने आकर्षण का केंद्र

वडोदरा के गफूरभाई भट्टी को मिला ‘सर्वश्रेष्ठ मत्स्यपालक’ का राष्ट्रीय सम्मान

वडोदरा के गफूरभाई भट्टी को मिला ‘सर्वश्रेष्ठ मत्स्यपालक’ का राष्ट्रीय सम्मान

वडोदरा : दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षु भर्ती मेला आयोजित

वडोदरा : दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षु भर्ती मेला आयोजित

वडोदरा : आनंद विद्या विहार स्कूल में वडोदरा और उसके आसपास के पक्षियों को जानें विषय पर हुआ विशेष वार्ता 

वडोदरा : आनंद विद्या विहार स्कूल में वडोदरा और उसके आसपास के पक्षियों को जानें विषय पर हुआ विशेष वार्ता 