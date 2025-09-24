वडोदरा में ‘युवा शिखर सम्मेलन’ का आयोजन

भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और हार्टफुलनेस संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में ‘युवा शिखर सम्मेलन’ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहरभर से आए युवाओं ने ‘विकसित भारत के लिए नशामुक्त युवा’ अभियान के तहत नशे से दूर रहने और समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया।

यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुखभाई मंडाविया तथा हार्टफुलनेस संस्थान के वैश्विक मार्गदर्शक कमलेशभाई पटेल के मार्गदर्शन में प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से मुक्त करना और नई पीढ़ी को इस सामाजिक बुराई से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास करना है।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया और स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया। विभिन्न स्थानों से आए युवा प्रतिभागियों ने नशे से दूर रहने और समाज में जागरूकता फैलाने की शपथ लेकर इस अभियान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया।