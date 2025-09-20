वडोदरा : जिला शिकायत निवारण समिति की बैठक संपन्न

वडोदरा कलेक्टर कार्यालय में जिला शिकायत निवारण एवं समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर डॉ. अनिल धामेलिया ने की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभागीय समन्वय से बहुआयामी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए।

डॉ. धामेलिया ने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का शीघ्र समाधान होना चाहिए। उन्होंने सामुदायिक विकास कार्यों को प्राथमिकता देने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लक्ष्य निर्धारित करने पर जोर दिया, ताकि आमजन की समस्याओं का समयबद्ध निपटारा हो सके।

बैठक में विधायक शैलेशभाई मेहता, अक्षयभाई पटेल, धर्मेंद्रसिंह वाघेला और चैतन्यसिंह झाला ने पानी, बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क, घरेलू भूखंड और रेलवे से संबंधित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

इसके अलावा पेंशन, विभागीय जांच और सरकारी धन की वसूली जैसे विषयों की भी समीक्षा की गई। बैठक में जिला विकास अधिकारी श्रीमती ममता हिरपरा, पुलिस अधीक्षक, निवासी अतिरिक्त कलेक्टर बी.एस. प्रजापति, अतिरिक्त कलेक्टर हिमांशु पारेख सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।