वडोदरा के पार्थ नितिन शाह बने गुजरात राज्य जूनियर स्नूकर चैंपियन

वडोदरा के प्रतिभाशाली युवा स्नूकर खिलाड़ी पार्थ नितिन शाह ने एक बार फिर अपनी क्षमता और समर्पण का प्रदर्शन करते हुए गुजरात राज्य जूनियर स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया। यह प्रतियोगिता 5 और 6 अक्टूबर को सूरत जिमखाना में आयोजित हुई, जिसमें पार्थ ने अपने सभी मुकाबले शानदार तरीके से जीतकर विजेता बनने का गौरव हासिल किया।

राज्यस्तरीय इस टूर्नामेंट में गुजरात के विभिन्न शहरों से कुल 16 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। सभी प्रतिभागियों का चयन जिला क्वालीफायर के माध्यम से हुआ था। पार्थ ने टूर्नामेंट की शुरुआत से ही शानदार प्रदर्शन किया और हर राउंड में विरोधियों पर बढ़त बनाए रखी। फाइनल मुकाबले में उन्होंने अपने शांत स्वभाव, तेज रणनीति और तकनीकी कौशल के दम पर जीत दर्ज की।

सिर्फ 19 वर्ष की उम्र में पार्थ शाह का यह प्रदर्शन उनके अब तक के खेल सफर की निरंतर प्रगति को दर्शाता है। उन्होंने 2019 में स्नूकर खेलना शुरू किया था और तब से वे लगातार सफलता की नई ऊँचाइयाँ छू रहे हैं। 2019 में सब-जूनियर उपविजेता, 2021 में तीसरा स्थान, 2022 में सब-जूनियर उपविजेता, 2023 में सब-जूनियर उपविजेता, 2024 में जूनियर तीसरा स्थान एवं 2025 जूनियर चैंपियन विजेता बने।

पार्थ वर्तमान में भारत की सब-जूनियर राष्ट्रीय रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व स्नूकर टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसके अलावा, उन्होंने 2025 में गुजरात राज्य सीनियर क्वालीफाइंग टूर्नामेंट भी जीतकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है।

उनकी इस उपलब्धि पर वडोदरा शहर और पूरे गुजरात राज्य में गर्व की भावना व्याप्त है। पार्थ नितिन शाह की यह सफलता युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है और यह साबित करती है कि समर्पण, अभ्यास और अनुशासन से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।