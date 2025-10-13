वडोदरा : विकास सप्ताह-2025 के तहत गरधिया गाँव को मिली 27 लाख रुपये की विकास सौगात

विकास सप्ताह-2025 के अवसर पर वडोदरा के सावली तालुका के गरधिया गाँव में विकास उत्सव का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गायत्रीबा महिडा के हाथों गाँव को 27 लाख रुपये के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी गई।

कार्यक्रम में भारत विकास प्रतिभा और योजना लाभ वितरण सहित कई जनसेवा गतिविधियाँ आयोजित की गईं। श्रीमती महिडा ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 24 वर्षों में गुजरात ने विकास की एक अनूठी यात्रा तय की है। उन्होंने ग्रामीणों से स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया।

उन्होंने कहा, “गाँवों का विकास ही एक विकसित गुजरात और विकसित भारत की आधारशिला है।” उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।

विधायक केतनभाई इनामदार ने इस अवसर पर लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की और मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल को विकास सप्ताह मनाने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्रभाई मोदी की प्रेरणा से विकास की राजनीति अपनाकर गाँवों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है।

कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह ने ‘विकास रथ एल.ई.डी.’ नामक लघु फिल्म के माध्यम से गुजरात की विकास यात्रा की झलक देखी। इसके बाद सभी ने सामूहिक रूप से ‘भारत विकास प्रतिज्ञा’ का पाठ करते हुए विकसित भारत के संकल्प को दोहराया।

इस अवसर पर 17 लाख रुपये की लागत से सात नए विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया, जिनमें सामुदायिक विकास, जलापूर्ति, सीवरेज लाइन, तालाब और पोखर की जल निकासी के कार्य शामिल हैं। साथ ही, 10 लाख रुपये की लागत से निर्मित दो परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया।

कार्यक्रम स्थल पर आईसीडीएस शाखा द्वारा बालशक्ति, मातृशक्ति और पूर्णशक्ति के पोषण पैकेट वितरित किए गए। कृषि शाखा की ओर से एक कृषि प्रदर्शनी स्टॉल लगाया गया, जबकि स्वास्थ्य शाखा द्वारा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया।

इस अवसर पर तालुका पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, बड़ौदा केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष, गरधिया और आसपास के गाँवों के सरपंच, तालुका विकास अधिकारी, जिला व तालुका पंचायत के सदस्य, तलाटी, पदाधिकारी, नेता, विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।