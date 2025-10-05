लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
वड़ोदरा

वडोदरा : दशरथ आईटीआई में दीक्षांत समारोह, 598 प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान

39 प्रतिभाशाली प्रशिक्षुओं को मेडल और राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र, टाटा स्ट्राइव ने वितरित किए किट

On
वडोदरा : दशरथ आईटीआई में दीक्षांत समारोह, 598 प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान

 श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत वडोदरा के दशरथ स्थित आईटीआई में वर्ष 2025 का कौशल दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में कुल 598 प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष नरेंद्रभाई रोहित थे। साथ ही दशरथ ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच, टाटा स्ट्राइव सेंटर के प्रबंधक जुबैर सैयद, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक और संस्थान की प्राचार्या श्रीमती एन.सी. गोहिल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति, कर्मचारी और प्रशिक्षु उपस्थित रहे।

समारोह के दौरान प्रशिक्षुओं एवं कर्मचारियों ने दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह का सीधा प्रसारण भी देखा। इस अवसर पर 13 ट्रेडों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 39 प्रशिक्षुओं को गणमान्य अतिथियों द्वारा मेडल और राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र दिए गए। वहीं, टाटा स्ट्राइव की ओर से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के 29 पासआउट प्रशिक्षुओं को किट प्रदान की गई।

कार्यक्रम में वक्ताओं ने प्रशिक्षुओं को जीवन में निरंतर कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की राह अपनाने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य श्रीमती एन.सी. गोहिल ने टाटा स्ट्राइव प्रबंधन और सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए प्रशिक्षुओं के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Vadodara

Related Posts

वडोदरा : बाँस के रेशों से कंक्रीट की क्षमता बढ़ाने पर वडोदरा की इंजीनियर का शोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयनित

वडोदरा : बाँस के रेशों से कंक्रीट की क्षमता बढ़ाने पर वडोदरा की इंजीनियर का शोध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयनित

वडोदरा : स्वस्थ महिलाएँ, सशक्त परिवार’ अभियान के तहत वडोदरा ज़िले में 241 स्वास्थ्य शिविर आयोजित

वडोदरा : स्वस्थ महिलाएँ, सशक्त परिवार’ अभियान के तहत वडोदरा ज़िले में 241 स्वास्थ्य शिविर आयोजित

वडोदरा : पोषण संगम कार्यक्रम से मिली नई जिंदगी: अदिति परमार कुपोषण से हुई मुक्त

वडोदरा : पोषण संगम कार्यक्रम से मिली नई जिंदगी: अदिति परमार कुपोषण से हुई मुक्त

वडोदरा के अस्मा झाबुआवाला और अशोक रबारी राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए चयनित

वडोदरा के अस्मा झाबुआवाला और अशोक रबारी राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप के लिए चयनित