वडोदरा : ‘सरदार@150’ के तहत वडोदरा में ‘एकता मार्च’ पदयात्रा का आयोजन, सरदार पटेल के आदर्शों से जुड़ने का अवसर

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में देशभर में आयोजित होने जा रहे राष्ट्रव्यापी जन अभियान ‘एकता मार्च पदयात्रा’ के अंतर्गत वडोदरा जिला भी सक्रिय भागीदारी निभाने जा रहा है। यह ऐतिहासिक पदयात्रा सरदार पटेल की राष्ट्रीय एकता, समर्पण और नेतृत्व की भावना को जन-जन तक पहुँचाने का माध्यम बनेगी।

इस अवसर पर जिला प्रशासन ने विस्तृत योजना तैयार की है। पदयात्रा से पहले जिले में स्वच्छता अभियान, योग शिविर, एकता सप्ताह, स्वदेशी भारत अभियान और विद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा।

वडोदरा में ‘एक पेड़ माँ के नाम’ अभियान के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सरदार स्मृति वन स्थापित किया जाएगा, जहाँ 563 पेड़ लगाए जाएँगे। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्रीय एकता दोनों के प्रतीक के रूप में देखी जा रही है।

जिला प्रशासन के अनुसार, 31 अक्टूबर को गांधीजी, सरदार पटेल, डॉ. भीमराव अंबेडकर, भगवान बिरसा मुंडा और अन्य राष्ट्रीय नायकों की प्रतिमाओं के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिससे समाज में स्वच्छता और एकता का संदेश फैले।

राज्य स्तर पर यह पदयात्रा 10 से 18 नवंबर 2025 के बीच गुजरात के सभी जिलों, जिनमें वडोदरा भी शामिल है, में आयोजित की जाएगी। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर की पदयात्रा 26 नवंबर 2025 (संविधान दिवस) को सरदार पटेल की जन्मभूमि करमसद से प्रारंभ होकर खेड़ा, आनंद, वडोदरा और नर्मदा जिलों से गुजरते हुए 6 दिसंबर 2025 को ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ पर संपन्न होगी।

150 किलोमीटर लंबी यह पदयात्रा न केवल सरदार पटेल के ‘एकीकृत भारत’ के स्वप्न को साकार करने का प्रतीक होगी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘विकसित और आत्मनिर्भर भारत’ के मिशन से भी इसे जोड़ा गया है।

इस आयोजन में वडोदरा के नागरिक, महाविद्यालयीन विद्यार्थी, एनसीसी, एनएसएस, माई भारत वॉलिंटियर्स, सहकारी संस्थाएँ, उद्योग, धार्मिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, खिलाड़ी, सैनिक परिवार और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के प्रतिनिधि सक्रिय रूप से शामिल होंगे।

जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि यह पदयात्रा वडोदरा के लिए सरदार पटेल के जीवन मूल्यों और राष्ट्रीय भावना को करीब से अनुभव करने का एक अनूठा अवसर लेकर आएगी, जो समाज में देशभक्ति, एकता और सेवा के आदर्शों को और सशक्त बनाएगी।