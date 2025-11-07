एक समय पर अखबार बांटे - अब बेटे की 3 करोड़ की कार के लिए 31 लाख का वीआईपी नंबर लिया

जयपुर (राजस्थान), नवंबर 7: कारों के वी आई पी नम्बरों के लिए लोगों का जुनून बढ़ता जा रहा है। 2018 में जैगुआर एक्स जे एल कार के लिए 16 लाख में राजस्थान का तब तक का सबसे महंगा वी आई पी नंबर आरजे 45 सीजी 0001 लेने वाले राहुल तनेजा ने अब ऑडी आर एस क्यू 8 कार के लिए जयपुर आरटीओ से 31 लाख रुपये में देश का आज तक का सबसे महंगा वी आई पी नंबर आरजे 60 सीएम 0001 लिया है।

2011 में भी राहुल ने अपनी पहली लग्जरी कार बी एम डब्ल्यू सेवन सीरीज़ के लिए वी आई पी नंबर आरजे 14 सीपी 0001 लिया था, जो उन्हें नीलामी में 10 लाख रुपये में मिला था।

सात साल पहले जब राहुल तनेजा ने जैगुआर कार ली थी तब अपने बेटे से वादा किया था कि वो जब अठारह साल का होगा तब अगर राहुल तनेजा की आर्थिक स्थिति अच्छी रही तो वो उसको उसके अठारहवें जन्मदिन पर उसकी मनपसंद कार तोहफे में देंगे, 16 नवम्बर को 18 साल के होने वाले रेहान तनेजा को उसके पिता राहुल तनेजा उसके अठारहवें जन्मदिन पर उक्त ऑडी कार गिफ्ट कर रहे हैं।

वी आई पी नम्बरों के लिए एक से अधिक आवेदन आने पर आरटीओ में ऑक्शन की प्रक्रिया होती है। राहुल जब भी ऑक्शन में बैठे, वो नंबर लेकर ही उठे।

राहुल का कहना है “मुझे और मेरे बेटे को कारों के वी आई पी नम्बरों का शौक है और शौक की कोई कीमत नहीं होती। मैं आज में जीता हूँ, जो चीज मुझे आज खुशी देती है, मैं वो करता हूँ, कल के बारे में नहीं सोचता - क्या पता कल हो या न हो।”