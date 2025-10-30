लोकतेज WhatsApp channel
वेदांता एल्यूमीनियम की कौशल पहल के साथ कालाहांडी के युवाओं ने आधुनिक कार्यस्थलों में कदम रखा

भुवनेश्वर (ओडिशा) [भारत], 30 अक्टूबर: कालाहांडी, जो अपनी जीवंत परंपराओं और अप्रयुक्त संभावनाओं की भूमि है, अब एक उल्लेखनीय परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। इसकी शांत गलियों में महत्वाकांक्षा, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की एक नई कहानी आकार ले रही है — जो वेदांता एल्युमिनियम की कौशल विकास पहल के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है।

इस पहल के तहत भवानीपटना और लांजीगढ़ के 800 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। 55% महिला भागीदारी के साथ, कालाहांडी में यह कार्यक्रम अपने लोगों के लिए नए अवसरों के द्वार खोल रहा है, लैंगिक समावेशी रोजगार को बढ़ावा दे रहा है और इस क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार कर रहा है।

दशकों से, कालाहांडी एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ अवसरों की कमी थी, और आकांक्षाएँ अक्सर परिस्थितियों से सीमित होती थीं। आज ज्वार-भाटा बदल रहा है। भवानीपटना और लांजीगढ़ में वेदांता के कौशल केंद्रों में युवा पुरुष और महिलाएँ व्यावहारिक, नौकरी के लिए तैयार कौशल सीख रहे हैं जो उन गाँवों से परे दरवाजे खोलते हैं जहाँ वे पले-बढ़े हैं।

ओडिशा कौशल विकास प्राधिकरण (ओ. एस. डी. ए.) और नाबार्ड के साथ साझेदारी में संचालित ये केंद्र उद्योग-संरेखित पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं जो तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक प्रशिक्षण का मिश्रण करते हैं। आतिथ्य और खुदरा से लेकर खाद्य और पेय सेवाओं तक, प्रत्येक कार्यक्रम को वास्तविक दुनिया की मांगों और विकसित भूमिकाओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। अब तक 800 से अधिक प्रशिक्षित युवाओं में से 75% ने रोजगार प्राप्त किया है, जो एक मजबूत नियुक्ति दर और सार्थक कैरियर के अवसर पैदा करने में कार्यक्रम के प्रभाव को दर्शाता है।

लेकिन संख्या कहानी का केवल एक हिस्सा बताती है। प्रत्येक आँकड़ों के पीछे सैकड़ों व्यक्तियों का अनुभव होता है जो पूरी तरह से नया जीवन जीते हैं। उदाहरण के लिए, भटगुडा की 21 वर्षीय बिगनासिनी बिसी, वेदांता एल्यूमीनियम द्वारा प्रदान किए गए अपने प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद अब पुणे में फिएस्टा बारबेक्यू नेशन में काम करती है। वह कहती हैं,"मैंने इससे पहले कभी अपने गाँव से बाहर कदम नहीं रखा था।

प्रशिक्षण ने मुझे न केवल कौशल दिया, बल्कि एक ऐसी दुनिया में कदम रखने का साहस भी दिया, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा था कि यह मेरी पहुंच में नहीं है।"

100% एक पाठ्यक्रम में नियुक्तिः गर्व का क्षण

कार्यक्रम के खाद्य और पेय पाठ्यक्रम के 22वें बैच ने हाल ही में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की-100% प्लेसमेंट। सभी 24 प्रशिक्षुओं को मदुरै में एवीएन समूह, बैंगलोर में सोडेक्सो, पुणे में क्लब महिंद्रा और भुवनेश्वर में स्मिता हॉलिडेज जैसे प्रसिद्ध संगठनों में रोजगार मिला है।

इन युवा पेशेवरों में से प्रत्येक अब औसत वार्षिक वेतन अर्जित करता है जो न्यूनतम मजदूरी सीमा से ऊपर है। उन परिवारों के लिए जहां मासिक आय कभी अनिश्चित थी, ये स्थिर वेतन गरिमा और सुरक्षा दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे समुदाय में भी घूमते हैं, अन्य युवाओं को उसी रास्ते पर चलने और बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं।

वेदांता एल्युमिना बिजनेस के सी. ई. ओ. प्रणब कुमार भट्टाचार्य कहते हैं, "कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना विकास के लिए हमारे दृष्टिकोण का केंद्र है। यह तथ्य कि हमने जिन 800 युवाओं को प्रशिक्षित किया है, उनमें से आधे से अधिक लड़कियां हैं, कालाहांडी में लैंगिक समानता और आत्मनिर्भरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यह मील का पत्थर, हमारे नवीनतम बैच के अभूतपूर्व 100% प्लेसमेंट के साथ, ओडिशा कौशल विकास प्राधिकरण के साथ गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण और सहयोग की परिवर्तनकारी शक्ति को साबित करता है। हम इस क्षेत्र के लिए अधिक न्यायसंगत और समृद्ध भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं ।“

प्रशिक्षण से परेः सतत आजीविका का निर्माण
इस कार्यक्रम की सफलता न केवल युवाओं की संख्या में निहित है, बल्कि इसके दीर्घकालिक दृष्टिकोण में निहित है-सार्थक आजीविका के माध्यम से आत्मनिर्भर समुदायों का पोषण करना। सुनिश्चित रोजगार या उद्यमशीलता के मार्गों के साथ गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण को जोड़कर, यह पहल ग्रामीण युवाओं को स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हुए अपने पैरों पर खड़े होने का एक तरीका प्रदान करती है।

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों जैसे वैश्विक ढांचे के साथ संरेखित-विशेष रूप से लैंगिक समानता, गरीबी में कमी और सभ्य काम पर- वेदांता एल्यूमीनियम की कौशल पहल एक मॉडल का प्रतिनिधित्व करती है कि कैसे कॉर्पोरेट हस्तक्षेप जमीनी स्तर पर परिवर्तन को बढ़ावा दे सकते हैं। कंपनी का ध्यान अब स्केलिंग प्रभाव पर दृढ़ता से बना हुआ है। प्रशिक्षण मॉड्यूल का विस्तार करने, उद्योग संबंधों को मजबूत करने और नई व्यावसायिक धाराओं का पता लगाने के लिए योजनाएं चल रही हैं जो बाजार की बढ़ती जरूरतों से मेल खाती हैं।

कालाहांडी के युवाओं के लिए, इसका मतलब है नौकरी और वादे से भरा भविष्य। एक कौशल कार्यक्रम के रूप में जो शुरू हुआ वह सशक्तिकरण के आंदोलन में विकसित हुआ है, जो ग्रामीण भारत की ताकत को फिर से परिभाषित कर रहा है। लांजीगढ़ की कक्षाओं से लेकर देश भर के कार्यस्थलों तक, इन 800 युवा उपलब्धियों की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में खड़ी हैः जब अवसर दृढ़ संकल्प से मिलता है, तो परिवर्तन होता है।

