मनोरंजन

म्यूज़िक डायरेक्टर ऐकार्थ पुरोहित–कपिल पालीवाल ने ‘SAGWAAN’ फिल्म में दिया संगीत

उदयपुर (राजस्थान), अक्टूबर 28: संवालिया एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी आगामी बॉलीवुड फिल्म ‘SAGWAAN’ अपने रोमांचक विषय, सशक्त निर्देशन और उम्दा संगीत के चलते चर्चा में है।

इस फिल्म का निर्देशन और मुख्य अभिनय हिमांशु सिंह राजावत ने किया है, जबकि संगीत दिया है प्रसिद्ध बॉलीवुड म्यूज़िक डायरेक्टर जोड़ी ऐकार्थ पुरोहित और कपिल पालीवाल ने।

26 अक्टूबर को उदयपुर में फिल्म का ट्रेलर एवं सॉन्ग रिलीज़ कार्यक्रम आयोजित हुआ। फिल्म में कुल तीन गीत हैं, जो यूट्यूब सहित सभी प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म्स पर रिलीज़ किए जा चुके हैं।

‘SAGWAAN’ दक्षिण राजस्थान के एक रहस्यमयी गाँव की कहानी पर आधारित है, जहाँ एक पुलिस अधिकारी अपराध और डर की परतों को उजागर करता है। यह कहानी रहस्य, एक्शन और भावना — तीनों का अनोखा संगम प्रस्तुत करती है।

फिल्म का संगीत इसकी आत्मा कहा जा सकता है। ऐकार्थ पुरोहित और कपिल पालीवाल की जोड़ी इससे पहले भी कई लोकप्रिय म्यूज़िक एल्बम बना चुकी है और अनेक रिकॉर्ड लेबल कंपनियों के लिए सिग्नेचर टोन, जिंगल्स और गीतों का निर्माण कर चुकी है।

गौरतलब है कि ऐकार्थ पुरोहित ने हाल ही में बालाजी टेलीफिल्म्स की सुपरहिट फिल्म ‘The Sabarmati Report’ में संगीत और गीत दिए थे, जिसमें अभिनेता विक्रांत मैसी ने मुख्य भूमिका निभाई थी।

दोनों संगीतकार अपनी परियोजनाओं में स्थानीय कलाकारों और नई प्रतिभाओं को भी अवसर देते रहे हैं, जिससे राजस्थान की संस्कृति और प्रतिभा को राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिल रही है।

फिल्म का निर्माण Sanwaliya Entertainment LLP, Udaipur द्वारा किया गया है। सह-निर्माता हैं प्रकाश मेनारिया और अर्जुन पालीवाल, कैमरा कार्य राज मालसुरे ने संभाला है। फिल्म में सायाजी शिंदे, एहसान खान, मिलिंद गुणाजी और रश्मि मिश्रा जैसे अनुभवी कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में नज़र आएंगे।

‘SAGWAAN’ जल्द ही दर्शकों को एक रोमांचक और संगीतमय सिनेमाई अनुभव देने के लिए तैयार है।

