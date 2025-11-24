धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में उमड़ा बॉलीवुड

मुंबई, 24 नवंबर (वेब वार्ता)। हिंदी सिनेमा का एक और अनमोल सितारा दुनिया से रुख़्सत हो गया। 89 वर्ष की आयु में दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया, जिससे पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई है। लंबे समय से उनकी तबीयत खराब चल रही थी और इलाज जारी था। सोमवार सुबह उन्होंने अंतिम सांस ली।

धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर को मुंबई के विले पार्ले स्थित श्मशान घाट ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया। सुपरस्टार को श्रद्धांजलि देने के लिए परिवार के साथ-साथ फिल्म जगत के बड़े सितारे भी बड़ी संख्या में वहां पहुंचे।

अंतिम विदाई में शामिल हुईं हेमा मालिनी और ईशा देओल धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी उन्हें आखिरी बार देखने और अंतिम विदाई देने श्मशान घाट पहुंचीं। सफ़ेद परिधान पहने हेमा मालिनी के चेहरे पर गहरा दुःख साफ़ झलक रहा था। धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल भी उनके साथ वहां पहुंचीं और अपने पिता को अंतिम विदाई दी।

आखिरी मुलाकात को पहुंचे उनके जिगरी दोस्त और सितारे परिवार के अलावा धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने उनके सबसे करीबी दोस्त और महान अभिनेता अमिताभ बच्चन भी श्मशान घाट पहुंचे। अमिताभ के साथ उनके बेटे अभिषेक बच्चन, काजोल, सलीम खान, सलमान खान, आमिर खान, अनिल कपूर, संजय दत्त और अक्षय कुमार सहित कई सितारे धर्मेंद्र के अंतिम दर्शन किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। माहौल गमगीन रहा और हर किसी की आंखें नम थीं।

फरहान अख्तर बोले-इंडस्ट्री की अपूर्णीय क्षति धर्मेंद्र के निधन से दुखी फिल्ममेकर फरहान अख्तर ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, उनका जाना फिल्म वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। देओल परिवार को यह दुख सहने की शक्ति मिले। उनके संदेश में धर्मेंद्र के प्रति सम्मान और श्रद्धा साफ झलकती है।

कपिल शर्मा का इमोशनल संदेश, जैसे दूसरी बार पिता को खो दिया कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा ने धर्मेंद्र के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, अलविदा धर्म पाजी। आपका जाना बेहद दुखदायी है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे दूसरी बार पिता को खो दिया है। आपने जो प्यार और आशीर्वाद दिया वह हमेशा मेरे दिल में रहेगा। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता था कि कैसे एक पल में किसी के दिल में जगह बनाई जाती है। हमारे दिल में आप हमेशा रहेंगे। ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दें। कपिल की भावुक पोस्ट ने फैंस का दिल छूलिया।

करीना कपूर ने दादा राज कपूर संग धर्मेंद्र की फोटो शेयर की अपने-अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेलेब्रिटीज लगातार धर्मेंद्र को याद कर रहे हैं। अभिनेत्री करीना कपूर ने भी अपने दादा राज कपूर के साथ धर्मेंद्र की एक दुर्लभ पुरानी तस्वीर शेयर की। उन्होंने लिखा, हमेशा पावर में रहने वाले दिग्गज।

धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए विद्या बालन के पति सिद्धार्थ रॉय कपूर भी श्मशान घाट पहुंचे। संजय दत्त ने भी धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया और उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार को भी धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में देखा गया।

सुपरस्टार सलमान खान भी नम आंखों के साथ उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए श्मशान घाट पहुंचे। इसके अलावा, अभिनेता जायेद खान, फिल्म निर्माता सलीम खान और अभिनेत्री शबाना आजमी भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अभी भी बॉलीवुड हस्तियों का आने का सिलसिला जारी है।

एक के बाद एक सभी नम आंखों और दुखी मन के साथ धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने पहुंच रहे हैं। श्मशान घाट का माहौल बेहद भावुक और संवेदनशील हो गया है। बड़ी संख्या में आम लोग भी श्मशान घाट के सामने पहुंचे हैं। ऐसे में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए।