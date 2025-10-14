CPKL सीज़न 2 का आख़िरी ट्रायल जयपुर में — कबड्डी के डुबकी किंग प्रदीप नरवाल भी होंगे शामिल!

नई दिल्ली, अक्टूबर 14: भारत में कबड्डी का जुनून अब अपने शिखर पर है क्योंकि कैन्वी प्रीमियर कबड्डी लीग (CPKL) अपने सीज़न 2 के आख़िरी ट्रायलके लिए पूरी तरह तैयार है।

यह बड़ा आयोजन 15 अक्टूबरको सुबह 8:30 बजे से शाम 4:00 बजे तकसांगानेर स्पोर्ट्स स्टेडियम, सांगानेर, जयपुरमें होने जा रहा है। इस ट्रायल में देशभर से सैकड़ों खिलाड़ी भाग लेंगे जो इस सीज़न का हिस्सा बनने का आख़िरी मौका पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे।

इससे पहले CPKL ने देश के कई शहरों जैसे रोहतक, गुरुग्राम, दिल्ली, देपालपुर, दतिया, चांदपुर, पुणे, सीकर और हिसारमें ट्रायल आयोजित किए, जहाँ 400 से अधिक खिलाड़ियोंने शानदार प्रदर्शन किया और अपने खेल से साबित किया कि कबड्डी आज भी भारत के दिल में बसती है। जयपुर का यह ट्रायल इस सिलसिले की आख़िरी कड़ी है और यहीं से तय होंगे वे खिलाड़ी जो इस सीज़न के बड़े मंच पर खेलते नज़र आएंगे।

कैन्वी प्रीमियर कबड्डी लीग (CPKL)का संचालन कैन्वी स्पोर्ट्स फेडरेशनद्वारा किया जा रहा है, जिसकी नींव श्री शिव कुमार बेनीवालके नेतृत्व में रखी गई। श्री बेनीवाल का उद्देश्य स्पष्ट है — भारतीय कबड्डी को वह वैश्विक पहचान दिलाना जिसकी यह सच्चे अर्थों में हक़दार है।

उनका मानना है कि “कबड्डी सिर्फ़ एक खेल नहीं, यह भारत की मिट्टी की ताकत, अनुशासन और संघर्ष की भावना का प्रतीक है। अब समय आ गया है कि यह देसी खेल अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाए।” इसी दूरदृष्टि और समर्पण के साथ CPKLदेशभर के खिलाड़ियों को एक ऐसा प्रोफेशनल प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है जहाँ प्रतिभा को अवसर मिलता है, और जुनून को दिशा।

सीज़न 2में देश के अलग-अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हुई 8 टीमेंमैदान में उतरेंगी — दबंग यूपी, एमपी टाइटन्स, हरियाणा हीरोज़, गुजरात ग्लैडिएटर्स, धाकड़ दिल्ली, मुंबई मोनार्क्स, राजस्थान रेबेल्स, और कोलकाता किंग्स। ये टीमें न सिर्फ़ राज्यों की पहचान हैं बल्कि भारत की ताकत और खेल भावना की प्रतीक भी हैं। हर टीम अपने प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चमकने का अवसर देगी और यह लीग भारतीय कबड्डी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है।

इस बार CPKL की सबसे बड़ी घोषणा यह है कि लीग का आगामी सीज़न दुबई में आयोजित किया जाएगा, जहाँ भारतीय खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। यह कदम न सिर्फ़ भारत के खेल इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा बल्कि देश के खिलाड़ियों को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। कैन्वी स्पोर्ट्स फेडरेशन का लक्ष्य है कि भारत का यह पारंपरिक खेल अब दुनिया भर में सम्मान और प्रतिष्ठा पाए।

डबकी किंग प्रदीप नरवाल बने CPKL का हिस्सा

कबड्डी के सबसे बड़े सितारे और डुबकी किंगके नाम से मशहूर प्रदीप नरवालभी अब CPKLका हिस्सा बन चुके हैं। उनकी मौजूदगी से लीग का स्तर और भी ऊँचा हो गया है। वे खुद जयपुर ट्रायलमें मौजूद रहेंगे, खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे।

प्रदीप नरवाल का कहना है कि “CPKL जैसी लीग भारतीय कबड्डी को नए युग में ले जाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है, क्योंकि यह उन खिलाड़ियों तक पहुँच रही है जो अब तक सिर्फ़ सपने देखते थे।”

जयपुर का यह आख़िरी ट्रायल उन सभी खिलाड़ियों के लिए सुनहरा अवसर है जो कबड्डी के ज़रिए अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। सांगानेर का मैदान इस दिन बनेगा जोश, संघर्ष और सपनों का रणभूमि, जहाँ हर रेड में उम्मीद होगी और हर टैकल में एक नई कहानी लिखी जाएगी। यह सिर्फ़ चयन नहीं, बल्कि उन खिलाड़ियों के लिए मंच है जो भविष्य में भारत का नाम रोशन करेंगे।

कैन्वी स्पोर्ट्स फेडरेशन और CPKLके संस्थापक श्री शिव कुमार बेनीवालका मानना है कि यह लीग आने वाले वर्षों में भारतीय कबड्डी की दिशा और दशा बदल देगी। उनके शब्दों में, “हमारा उद्देश्य है कि हर मेहनती खिलाड़ी को मौका मिले चाहे वह किसी भी गाँव, कस्बे या शहर से क्यों न आता हो। अब कबड्डी भारत की सीमाओं से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर गूंजेगी और CPKL उसका माध्यम बनेगा।”

CPKL सीज़न 2 का आख़िरी ट्रायल 15 अक्टूबर को जयपुर में आयोजित होगा — सुबह 8:30 बजे से शाम 4:00 बजे तक सांगानेर स्पोर्ट्स स्टेडियममें। यह आख़िरी अवसर है उन सभी के लिए जो अपने खेल को प्रोफेशनल मंच पर देखना चाहते हैं।