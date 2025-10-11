दिवाली यात्रा का तोहफ़ा: वियतजेट ने भारतीय यात्रियों के लिए शुरू की फेस्टिव सुपर सेल

जैसे-जैसे भारत भर में दिवाली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, वियतजेट अपनी साल की सबसे बड़ी सेल के साथ त्योहारी खुशियाँ बढ़ा रहा है। एयरलाइन ने 10 दिनों की एक विशेष सुपर सेल की घोषणा की है, जो नए क्षितिज तलाशने के इच्छुक भारतीय यात्रियों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा को और भी किफ़ायती और फ़ायदेमंद बना देगी। यह ऑफर उन लोगों के लिए बिलकुल सही समय पर है जो दिवाली की भीड़-भाड़ के बाद आराम करना चाहते हैं—चाहे वह साल के अंत में छुट्टियां मनाने के लिए हो, 2026 की शुरुआत में यात्रा करने के लिए हो, या बस माहौल बदलने के लिए हो।

हवाई किराए पर भारी बचत

10 से 19 अक्टूबर 2025 तक, भारतीय यात्री www.vietjetair.com पर या "Vietjet Air" मोबाइल ऐप के ज़रिए बुकिंग करते समय प्रोमो कोड SUPERSALE1010 का इस्तेमाल करके इको क्लास के किराए (करों और शुल्कों को छोड़कर) पर 50% तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह ऑफ़र 1 नवंबर 2025 से 27 मई 2026 के बीच यात्रा के लिए, उपलब्धता के अधीन, सभी 10 भारत-वियतनाम सीधे मार्गों पर मान्य है।

वियतनामी एयरलाइन भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है और अब दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कोच्चि, हैदराबाद और बेंगलुरु से वियतनाम के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों, जैसे हनोई, हो ची मिन्ह सिटी और डा नांग, के लिए नॉन-स्टॉप सेवाएँ संचालित कर रही है। इस व्यापक नेटवर्क के साथ, वियतजेट ने वियतनाम को भारतीयों के लिए सबसे सुलभ अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों में से एक बना दिया है।

भले ही आप इस दिवाली वियतनाम न जा पाएँ, लेकिन वियतजेट की बेजोड़ सेल के साथ अपनी अगली बड़ी यात्रा की योजना बनाने का यह एक आदर्श समय है। और त्योहारों का उल्लास यहीं खत्म नहीं होता।

ज़्यादा सुविधाएँ, ज़्यादा जश्न

1 से 25 नवंबर 2025 के बीच उड़ान भरने वाले यात्री और भी ज़्यादा फ़ायदों का आनंद ले सकते हैं। भारत-वियतनाम उड़ानों में इको श्रेणी के यात्रियों के लिए, वियतजेट 20 किलोग्राम का चेक किया हुआ सामान मुफ़्त में और पहले से बुक किए गए गर्म भोजन पर 50% की छूट दे रहा है, जिससे यात्रा और भी आरामदायक और सुविधाजनक हो जाती है। इसी बीच, बिज़नेस और स्काईबॉस यात्री भी प्रोमो कोड LEADER10 का इस्तेमाल करके किराए (कर और शुल्क को छोड़कर) पर 50% तक की बचत कर सकते हैं।

इस जश्न को और भी ख़ास बनाने के लिए, वियतजेट ने दा नांग स्थित शानदार फुरामा रिज़ॉर्ट के साथ साझेदारी की है, जिसके तहत यात्रियों को 28 फ़रवरी 2026 तक ठहरने पर 50% तक की छूट मिलेगी। इससे भारतीय यात्रियों को वियतनाम के सबसे खूबसूरत समुद्र तटीय स्थलों में से एक का अनुभव बेहद कम कीमत पर करने का मौका मिलेगा।

इस अवसर को और भी खास बनाने के लिए, वियतजेट 19 अक्टूबर 2025 को अहमदाबाद के एक प्रमुख शॉपिंग और मनोरंजन स्थल, नेक्सस अहमदाबाद वन में एक उत्सव सक्रियण कार्यक्रम आयोजित करेगा। यह कार्यक्रम भारत में वियतनाम का एक स्पर्श लाएगा, जिसमें इंटरैक्टिव अनुभव, सांस्कृतिक प्रदर्शनियाँ, आकर्षक गतिविधियाँ और विशेष उपहार शामिल होंगे। यह वियतजेट का भारतीय समुदाय के साथ दिवाली की भावना का जश्न मनाने का तरीका है—संस्कृति, तकनीक और यात्रा को एक जीवंत अनुभव में समेटना।

वियतनाम इंतज़ार कर रहा है

सिर्फ़ एक सेल से कहीं बढ़कर, वियतजेट का अभियान वियतनाम के अजूबों को जानने, यात्रा के आनंद को अपनाने और अपने जीवन को समृद्ध बनाने का आह्वान है। चाहे हो ची मिन्ह सिटी की चहल-पहल वाली सड़कें हों, दा नांग के शांत समुद्र तट हों या हनोई का ऐतिहासिक आकर्षण, यह दक्षिण-पूर्व एशियाई देश हर यात्री के लिए कुछ न कुछ ख़ास ज़रूर पेश करता है।

वियतनाम के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, 2025 के पहले नौ महीनों में देश ने 1.54 करोड़ से ज़्यादा अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों का स्वागत किया, जो साल-दर-साल 21.5% की वृद्धि दर्शाता है। उल्लेखनीय रूप से, इसी अवधि के दौरान 5,05,000 पर्यटकों के आगमन के साथ, भारत वियतनाम के शीर्ष 10 स्रोत बाजारों में छठे स्थान पर पहुँच गया है - 142.9% की प्रभावशाली वृद्धि।

भारत और वियतनाम के बीच किफ़ायती उड़ान विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ, वियतजेट भारतीयों के लिए अपने यात्रा के सपनों को हकीकत में बदलना पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना रहा है। एशिया के सबसे युवा और आधुनिक बेड़े में से एक का संचालन करने वाली यह एयरलाइन, अपने मिलनसार और ऊर्जावान केबिन क्रू की चौकस सेवा के साथ, एक सहज और सुरक्षित उड़ान अनुभव प्रदान करती है। यात्री भारतीय शाकाहारी और हलाल विकल्पों सहित गर्म भोजन के विविध मेनू का आनंद ले सकते हैं, साथ ही विशेष अवसरों पर विशेष उड़ान गतिविधियों का भी आनंद ले सकते हैं जो यात्रा को सचमुच यादगार बनाती हैं।

बिज़नेस और स्काईबॉस यात्रियों के लिए, वियतजेट प्राथमिकता चेक-इन, लाउंज एक्सेस और उड़ान से लेकर लैंडिंग तक आराम और सुविधा बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए अन्य विशेषाधिकार जैसे प्रीमियम लाभ प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, एयरलाइन हर महीने की 2 और 20 तारीख को इन दो किराया श्रेणियों पर 20% की छूट प्रदान करती है।

इस त्यौहारी सीज़न में, अपनी दिवाली को एक नए रोमांच से रोशन करें। वियतजेट की 10-दिवसीय सुपर सेल का लाभ उठाएँ, अपनी टिकटें बुक करें, अपना सामान पैक करें, और वियतनाम के बेहतरीन स्थानों को देखने के लिए तैयार हो जाएँ - और अधिक मूल्य, अधिक आनंद और अधिक अनुभव आपका इंतज़ार कर रहे हैं।