श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी लिमिटेड कंपनी ने Rs 85 करोड़ के IPO की घोषणा की, 7 नवंबर तक चलेगी बीड

नई दिल्ली, नवंबर 6: अग्रणी एग्रो-प्रोसेसिंग और एफएमसीजी कंपनी, श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी लिमिटेड ने NSE इमर्ज प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) लॉन्च करने की योजना की घोषणा की है। इस सार्वजनिक इश्यू में 68 लाख इक्विटी शेयरों का नया इश्यू शामिल है।

इस IPO के माध्यम से कंपनी, भारत और विदेश में स्थित अपनी प्रमुख विस्तार योजनाओं के लिए आवश्यक फंड एकत्र करने का लक्ष्य रखती है।

श्रीजी ग्लोबल, एक ट्रेडिंग फर्म से एग्रो-प्रोसेसिंग पावरहाउस के रूप में विस्तारित हुई है।

2018 में स्थापित, श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी, राजकोट और मोरबी में दो पूर्ण एकीकृत उत्पादन सुविधाओं के साथ एक छोटे ट्रेडिंग यूनिट से तेजी से एक मजबूत उद्यम में विकसित हुई है। इसकी मुख्य ब्रांड “SHETHJI” एफएमसीजी बाजार में एक विश्वसनीय नाम बन गई है, जो एग्रो-प्रोसेस्ड उत्पादों की विविध रेंज ऑफर करती है।

कंपनी के पोर्टफोलियो में साबुत मसाले, पिसे हुए मसाले, बीज, दालें, अनाज और आटा शामिल हैं। जीरा, धनिया, तिल, सौंफ, मूंगफली, कलौंजी और मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर जैसे लोकप्रिय उत्पाद सख्त गुणवत्ता मानकों के तहत बनाए जाते हैं।

इन सभी उत्पादों की बनावट, सुगंध और शेल्फ लाइफ में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित गुणवत्ता मापदंडों के तहत तैयार किए जाते हैं। यह एकीकृत प्रक्रिया प्रवाह उन्हें अपने “SHETHJI” ब्रांड के तहत और व्हाइट-लेबल पैकेजिंग के माध्यम से कच्चे, प्रोसेस्ड और मूल्यवर्धित कृषि उत्पाद प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी कंपनी ने कम समय में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है। वित्तीय वर्ष 2022 और वित्तीय वर्ष 2025 के बीच परिचालन से आय ₹25,781.91 लाख से दोगुनी होकर ₹64,892.12 लाख हो गई है। इसके अलावा, 25 अगस्त तक कंपनी ने ₹25,039.47 लाख की आय अर्जित की थी। अगस्त-2025 तक, श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी लिमिटेड ने चालू वित्तीय वर्ष के केवल पांच महीनों में ₹9.20 करोड़ का शुद्ध लाभ हासिल किया है, जो इसकी परिचालन दक्षता, ब्रांड की मजबूती और स्थानीय व निर्यात बाजारों में लगातार बढ़ती ग्राहक मांग का मजबूत प्रमाण है।

प्रति शेयर ₹125 के ऊपरी प्राइस बैंड पर, यह इश्यू आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है, जो निवेशकों को 12.89 के कम प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) पर प्रवेश देता है, जो इसे अन्य लिस्टेड FMCG कंपनियों की तुलना में बेहतर मूल्यांकन अवसर बनाता है।

बाजार विश्लेषक और प्रारंभिक निवेशक, श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी को संभावित भविष्य के मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में देखते हैं, जो निरंतर आय वृद्धि, रणनीतिक विस्तार और मजबूत फंडामेंटल्स द्वारा समर्थित है।

कंपनी का मजबूत बिजनेस मॉडल, विविध उत्पाद पोर्टफोलियो और स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इसे अल्पकालिक लाभ और दीर्घकालिक संपत्ति सृजन दोनों के लिए आशाजनक अवसर बनाता है। आज, कंपनी 25 से अधिक देशों में निर्यात करती है, जो इसकी अत्याधुनिक उत्पादन सुविधाओं द्वारा समर्थित है और वैश्विक मांग को कुशलतापूर्वक पूरा करने में इसका उल्लेखनीय योगदान देती है। मार्च-2025 में जब “SHETHJI” ब्रांड को प्रतिष्ठित उद्योग पुरस्कार मिला था, तब इसके सुसंगत उत्पाद गुणवत्ता के प्रयासों को भी मान्यता दी गई थी।

कंपनी के IPO का उद्देश्य विस्तार योजना, परिचालन बढ़ाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए फंड एकत्र करना है। इस फंड का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जाएगा:

• उत्पादन बढ़ाने के लिए नई फैक्ट्री परिसर का अधिग्रहण।

• आधुनिक कोल्ड स्टोरेज के साथ उन्नत प्लांट और मशीनरी स्थापित करना।

• ऊर्जा दक्षता के लिए 1000 KWP रूफटॉप सोलर पावर सिस्टम की स्थापना।

• निरंतर विकास को समर्थन देने के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करना।

कंपनी के प्रवक्ता के अनुसार, “इस पहल से कंपनी की क्षमता में वृद्धि होगी, लागत कम होगी और परिचालन दक्षता में भी सुधार होगा। साथ ही, इसके डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर (D2C) फुटप्रिंट का भी विस्तार होगा।”

श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी कंपनी का नेतृत्व और विजन हमेशा विकास-उन्मुख रहा है। कंपनी की सफलता के पीछे प्रेरक शक्ति मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र तुलसीदास कक्कड़ हैं, जो कंपनी के संस्थापक हैं। उन्होंने शुरू से ही गहरी उद्योग विशेषज्ञता और व्यावसायिक दूरदर्शिता के साथ कंपनी की रणनीति का मार्गदर्शन किया है। साथ ही, डायरेक्टर विवेक तुलसीदास कक्कड़ ने परिचालन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और स्केलेबल बिजनेस मॉडल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

IPO की घोषणा पर मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र तुलसीदास कक्कड़ ने कहा कि “यह IPO श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। एकत्रित पूंजी हमें अपनी रणनीतिक विकास को गति देने, गुणवत्ता और तकनीक में निवेश करने और अपनी बाजार पहुंच को विस्तारित करने में सक्षम बनाएगी।

हमें विश्वास है कि यह कदम हमारे शेयरधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य सृजन करेगा। इसके अलावा, इससे विश्वभर के ग्राहकों तक प्रीमियम एग्रो-प्रोसेस्ड उत्पाद पहुंचाने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूती मिलेगी।”

कंपनी के बारे में जानकारी

गुजरात के राजकोट में मुख्यालय वाली, श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी लिमिटेड “SHETHJI” ब्रांड के तहत मसाले, बीज, दालें, अनाज और आटा सहित कृषि-प्रसंस्कृत उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन और विपणन करती है।

स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत उपस्थिति के साथ, कंपनी ने भारत के एफएमसीजी क्षेत्र में एक विश्वसनीय और तेजी से बढ़ती कंपनी के रूप में अपनी पहचान बनाई है।

For more Information, please visit: https://shreejifmcg.com/