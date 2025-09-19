लोकतेज WhatsApp channel
शबाना आजमी के 75वें बर्थडे पार्टी में रेखा और माधुरी ने लगाए चार चांद, ‘कैसी पहेली जिंदगानी’ पर किया शानदार डांस

मुंबई, 19 सितंबर (वेब वार्ता)। बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना आजमी ने 18 सितंबर को अपना 75वां जन्मदिन बेहद खास अंदाज में मनाया। उन्होंने एक शानदार पार्टी रखी, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे शामिल हुए और जश्न में चार चांद लगा दिए। खास बात यह रही कि इस जश्न का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कई जानी-मानी अभिनेत्रियां साथ में डांस करती नजर आ रही हैं।

इस वीडियो को रेखा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसमें वह शबाना आजमी, माधुरी दीक्षित, उर्मिला मातोंडकर और विद्या बालन के साथ मशहूर गाने ‘कैसी पहेली जिंदगानी’ पर झूमती दिखाई दे रही हैं। सभी एक्ट्रेस ने अपनी मस्ती और एनर्जी से पार्टी का माहौल बेहद खुशनुमा बना दिया।

रेखा और माधुरी दीक्षित की जोड़ी ने डांस फ्लोर पर अपनी अदाओं और डांस मूव्स से सभी का ध्यान खींचा। उर्मिला मातोंडकर और विद्या बालन ने भी अपने स्टाइल में इस खास मौके को और भी यादगार बना दिया।

वीडियो में शबाना आजमी खुद भी बेहद उत्साह के साथ डांस करती नजर आई हैं। वह हाथ में माइक लेकर गाने की धुन पर गुनगुनाती दिखीं। माहौल इतना शानदार था कि जो भी वहां मौजूद था, वह खुद को ताली बजाने और झूमने से रोक नहीं सका। चारों तरफ मुस्कानें थीं, तालियों की गूंज थी, और हर कोई इस लम्हे का भरपूर आनंद ले रहा था।

इस पार्टी में सिर्फ अभिनेत्रियां ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड के और भी कई चर्चित चेहरे नजर आए। ऋतिक रोशन की गर्लफ्रेंड सबा आजाद पार्टी में शामिल हुईं। मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा, फिल्ममेकर करण जौहर, सिंगर सोनू निगम और कोरियोग्राफर फराह खान भी इस सेलिब्रेशन का हिस्सा बने। सभी ने मिलकर शबाना आजमी को जन्मदिन की बधाई दी और इस खास दिन को यादगार बना दिया।

फराह खान ने भी इस मौके का एक खूबसूरत वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, जिसमें शबाना आजमी अपने पति और मशहूर गीतकार जावेद अख्तर के साथ डांस करती नजर आ रही हैं।

इस वीडियो को पोस्ट करते हुए फराह ने लिखा, “इस तरह से आप 75 साल की हो गईं। जन्मदिन मुबारक हो शबाना आजमी, आप और जावेद साहब हमेशा ऐसे ही जवां रहें।”

