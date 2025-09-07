लोकतेज WhatsApp channel
मनोरंजन

'बागी 4' ने 24.54 करोड़ रुपये की कमाई की

‘बागी 4’ ने 24.54 करोड़ रुपये की कमाई की

नयी दिल्ली, सात सितंबर (भाषा) टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त अभिनीत फिल्म ‘बागी 4’ ने रिलीज के महज दो दिनों में देशभर के सिनेमा घरों की टिकट खिड़की पर 20 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की। निर्माताओं ने रविवार को यह जानकारी दी।

निर्माता साजिद नाडियाडवाला के बैनर ‘नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट’ की इस फिल्म में संजय दत्त के साथ सोनम बाजवा और पूर्व मिस यूनिवर्स हरनाज संधू भी हैं।

मशहूर कन्नड़ निर्देशक ए. हर्षा की यह पहली हिंदी फिल्म है। यह फिल्म शुक्रवार को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म निर्माण कंपनी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर फिल्म के पोस्टर के साथ कुल कमाई के आंकड़े भी साझा किए।

निर्माण कंपनी ने लिखा, ‘बागी 4’ ने पहले दिन 13.20 करोड़ रुपये की कमाई की और अगले दिन 11.34 करोड़ रुपये कमाए। देशभर में बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 24.54 करोड़ रुपये की कमाई की है।

कंपनी ने फिल्म के पोस्टर के साथ लिखा, ‘‘महज दो दिनों में 24.54 करोड़! दहाड़ और तेज हो गई... आप सभी के प्यार के लिए धन्यवाद। अपने नजदीकी सिनेमाघरों में देखें ‘बागी 4’। अभी अपनी टिकट बुक करें।’’

यह फिल्म टाइगर की फिल्म ‘बागी’ की चौथी कड़ी है। फिल्म ‘बागी’ वर्ष 2016 में रिलीज हुई थी जिसके बाद ‘बागी 2’ (2018) और ‘बागी 3’ वर्ष 2020 में आई थी।

फिल्म में श्रेयस तलपड़े और सौरभ सचदेवा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।

