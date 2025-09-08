'बॉर्डर 2' की स्टारकास्ट में शामिल हुईं सोनम बाजवा

मुंबई, 08 सितंबर (वेब वार्ता)। आने वाले महीनों में बॉलीवुड में कई बड़ी और बहुप्रतीक्षित फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा जिस फिल्म की हो रही है, वह है 'बॉर्डर 2'। यह फिल्म न सिर्फ दर्शकों के लिए एक सिनेमैटिक अनुभव होगी, बल्कि उन सभी सिनेप्रेमियों के लिए खास मायने रखती है, जिन्हें देशभक्ति से जुड़ी फिल्में बेहद पसंद हैं।

सालों पहले आई जेपी दत्ता की 'बॉर्डर' ने भारतीय सिनेमा में देशभक्ति फिल्मों का एक नया अध्याय रचा था। अब उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए 'बॉर्डर 2' बनाई जा रही है। फिल्म के स्टारकास्ट को लेकर लंबे समय से चर्चाएं हो रही थीं। पहले से ही यह तय था कि इसमें सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

अब फिल्म को लेकर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। फिल्म में मशहूर पंजाबी अभिनेत्री सोनम बाजवा की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। सोनम को फिल्म में साइन कर लिया गया है और वह इसमें दिलजीत दोसांझ की प्रेमिका का किरदार निभाती दिखाई देंगी। यानी दर्शकों को इस फिल्म में दिलजीत और सोनम की ऑन-स्क्रीन रोमांटिक केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगी।

दिलजीत की हीरोइन की तलाश पिछले कई महीनों से चल रही थी और अब जाकर वह तलाश पूरी हो गई है। सोनम बाजवा का नाम पंजाबी और हिंदी फिल्मों की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में शुमार है। उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट पंजाबी फिल्मों में काम किया है और उनके लाखों-करोड़ों प्रशंसक हैं। उनकी मौजूदगी से 'बॉर्डर 2' में एक नया आकर्षण जुड़ गया है। वहीं, फिल्म में वरुण धवन की जोड़ी अभिनेत्री मेधा राणा के साथ बनाई गई है। दोनों के बीच की फ्रेश केमिस्ट्री भी दर्शकों के लिए एक नया अनुभव होगी।

'बॉर्डर 2' का निर्देशन कर रहे हैं जाने-माने फिल्ममेकर अनुराग सिंह, जो पहले भी कई बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं। देशभक्ति और एक्शन ड्रामा को एक साथ परोसने की उनकी शैली दर्शकों को हमेशा प्रभावित करती रही है। उम्मीद है कि 'बॉर्डर 2' भी उनके करियर की एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी।

निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज डेट भी तय कर दी है। यह फिल्म अगले साल गणतंत्र दिवस के खास मौके पर यानी 22 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। रिलीज की यह तारीख भी बेहद खास है क्योंकि देशभक्ति से जुड़ी फिल्म को इससे बेहतर दिन और क्या मिल सकता है।