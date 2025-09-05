'कॉमेडी' की जीवंतता उसे दर्शकों के साथ साझा करने में : सुनील ग्रोवर

नयी दिल्ली, पांच सितंबर (भाषा) हास्य कलाकार सुनील ग्रोवर का मानना है कि दर्शकों के साथ साझा करने पर ही 'कॉमेडी' सबसे अधिक जीवंत प्रतीत होती है।

अभिनेता सुनील ग्रोवर शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अपने शो 'कॉमेडी ओवरलोड' के जरिये मंच पर प्रस्तुति देंगे।

ग्रोवर इस कार्यक्रम के तहत अपराह्न दो बजे और शाम सात बजे 100-100 मिनट की दो प्रस्तुतियां देंगे।

'द कपिल शर्मा शो' में बहुचर्चित किरदार गुत्थी, रिंकू भाभी और डॉ. मशहूर गुलाटी के जरिये अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले ग्रोवर ने कहा कि 'कॉमेडी ओवरलोड' के साथ उनका उद्देश्य दिल्ली के दर्शकों को एक 'आनंदमय शाम' का अनुभव कराना है।

ग्रोवर (47) ने एक बयान में कहा, ‘‘मैं दो साल बाद दिल्ली में प्रस्तुति दे रहा हूं। दिल्ली के लोगों के साथ मेरा पिछला अनुभव वाकई जबरदस्त रहा। मैं एक बार फिर ऐसा ही अनुभव करने के लिए उत्सुक हूं और मुझे उम्मीद है कि इस बार मैं और भी बेहतर प्रदर्शन करूंगा।’’