लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
मनोरंजन

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा जल्द बनने वाले हैं माता पिता

On
परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा जल्द बनने वाले हैं माता पिता

नयी दिल्ली, 25 अगस्त (भाषा) बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को घोषणा की कि वे जल्द ही माता-पिता बनने वाले हैं।

दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक केक की तस्वीर साझा की, जिस पर लिखा था : ‘‘1+1=3’’ ।

उन्होंने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, ‘‘हमारी छोटी सी दुनिया... रास्ते में है। शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते, धन्य महसूस कर रहे हैं।’’

परिणीति और राघव की शादी वर्ष 2023 में उदयपुर में आयोजित एक समारोह में हुई थी।

अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को आख़िरी बार वर्ष 2024 में इम्तियाज़ अली द्वारा निर्देशित फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' में दिलजीत दोसांझ के साथ देखा गया था।

वह इस समय निर्देशक रेंजिल डी’सिल्वा की आगामी नेटफ्लिक्स सीरीज़ में ताहिर राज भसीन के साथ काम कर रही हैं।

राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता हैं और पंजाब से राज्यसभा सदस्य हैं।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Bollywood Parineeti Chopra

Related Posts

बाहुबली: द एपिक का नया पोस्टर रिलीज

बाहुबली: द एपिक का नया पोस्टर रिलीज

रजनीकांत की 'कुली' का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा कायम

रजनीकांत की 'कुली' का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा कायम

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा जल्द बनने वाले हैं माता पिता

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा जल्द बनने वाले हैं माता पिता

निरहुआ के ‘बीड़ी’ गाने पर लिप-सिंक कर छा गए अरविंद अकेला कल्लू, शेयर किया वीडियो

निरहुआ के ‘बीड़ी’ गाने पर लिप-सिंक कर छा गए अरविंद अकेला कल्लू, शेयर किया वीडियो