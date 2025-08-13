‘वॉर 2 हर किसी के लिए एक मिस न करने वाला प्रोजेक्ट होगा’ : ऋतिक रोशन

मुंबई, 13 अगस्त (वेब वार्ता)। बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन का मानना है कि उनकी आने वाली फिल्म ‘वॉर 2’, दर्शकों के लिए सिनेमाघरों में देखने लायक एक अनमिसेबल प्रोजेक्ट होगी।

ऋतिक ने कहा, “जब मैंने ‘वॉर’ में कबीर का किरदार निभाया था, तो जो प्यार और सराहना मुझे मिली, उसने मुझे ‘कहो ना... प्यार है’, ‘धूम 2’ और ‘कृष’ के समय मिले प्यार की याद दिला दी।

इस बार मैं फिर से कबीर बनकर आ रहा हूं, और यह रोल निभाना मेरे लिए खुशी की बात है क्योंकि दर्शकों ने इसे बहुत पसंद किया था। इस बार वह पहले से भी ज्यादा इंटेंस और दुविधा में है ,बहुत ही इमोशनल। मुझे लगता है ‘वॉर 2’ कुछ ऐसा होगा जिसे मिस नहीं किया जा सकता।”

ऋतिक, जिन्होंने गंभीर चोटों से उबरकर फिल्म वॉर 2 की है, कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए झेला हर दर्द और तकलीफ वाजिब थी।उन्होंने कहा, “यह मुश्किल था (दर्द और चोट से जूझते हुए काम करना)।

हमने बहुत मेहनत की। ‘वॉर 2’ की शूटिंग के दौरान जो भी दर्द और चोटें झेलीं, वो सब इसके लायक थीं। कई बार सेट पर दर्द होता था तो सोचता था, क्या ये सब वाकई में वर्थ है? लेकिन अब जब लोगों का प्यार देख रहा हूं, तो जवाब है, हां, बिल्कुल।”

अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी यश राज फिल्म्स की वॉर 2, वर्ष 2025 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म है। आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित वॉर 2 मशहूर वायआरएफ स्पाई यूनिवर्स फ्रेंचाइज़ी की छठी किस्त है, जिसने अब तक केवल ब्लॉकबस्टर दी हैं।

वॉर 2 में ऋतिक रोशन, एनटीआर जूनियर और कियारा आडवाणी की भी अहम भूमिका है। यह फिल्म 14 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।