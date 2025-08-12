मुंबई, 12 अगस्त (वेब वार्ता)। दक्षिण भारतीय फिल्मों के जानेमाने फिल्मकार एस.एस. राजामौली की बाहुबली: द एपिक का नया पोस्टर रिलीज हो गया है। एस.एस. राजामौली ने भारत को अब तक का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर दिया है, वह है बाहुबली फ्रैंचाइज़ी।

इसने पूरे देश में एक नई लहर पैदा की और दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन ही नहीं दिया, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी इतिहास रच दिया। जहां दर्शक अभी भी बाहुबली: द बिगिनिंग और बाहुबली: द कंक्लूज़न को भूल नहीं पाए हैं, वहीं राजामौली ने सबको चौंका दिया है जब उन्होंने घोषणा की कि ये दोनों आइकॉनिक फिल्में अब एक साथ बाहुबली: द एपिक के रूप में सामने आएंगी।

इस घोषणा ने फैंस को पूरी तरह से चौंका दिया है और यह उत्साह और भी बढ़ा दिया है कि एस.एस. राजामौली इस फिल्म के साथ क्या नया लेकर आएंगे। अब, इस इंतजार को और बढ़ाते हुए, बाहुबली: द एपिक का नया पोस्टर भी सामने आ गया है।

प्रभास को बाहुबली के रूप में और राणा डग्गुबती को भल्लालदेव के रूप में दिखाते हुए यह पोस्टर एक ऐसा सफर है जो पुरानी यादों को ताजा करता है। यह पोस्टर उत्साह को पूरी तरह जगाता है, साथ ही बाहुबली: द एपिक का आधिकारिक लोगो भी सामने लाता है और इसकी रिलीज़ 31 अक्टूबर 2025 को होने की पुष्टि करता है।

बाहुबली बिना किसी शक भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फ्रैंचाइज़ी है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिकॉर्ड बनाए हैं। अपनी दोनों फिल्मों की जबरदस्त लोकप्रियता के साथ, इसने एक कल्ट स्टेटस हासिल किया है, सफलता के नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं, और पूरे भारत में बॉक्स ऑफिस के स्तर को नया अर्थ दिया है।