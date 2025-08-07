देर रात संजय लीला भंसाली से मिलने पहुंचे रणबीर और आलिया

मुंबई, 07 अगस्त (वेब वार्ता)। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे चर्चित और दिलचस्प जोड़ियों में से एक है। दोनों की केमिस्ट्री न सिर्फ पर्दे पर बल्कि असल जिंदगी में भी लोगों को काफी आकर्षित करती है।

अब यह पावर कपल मशहूर फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म 'लव एंड वॉर' मे नजर आने वाले हैं। फिल्म को लेकर उत्साह चरम पर है, और इसी बीच हाल ही में रणबीर और आलिया को भंसाली के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया।

दोनों जैसे ही बाहर निकले, पैपराजी ने उन्हें घेर लिया और एकसाथ तस्वीरें खिंचवाने की गुज़ारिश करने लगे। इस दौरान जो नज़ारा देखने को मिला, उसने फैंस का दिल जीत लिया।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में रणबीर कपूर अपने खास चुलबुले अंदाज़ में नजर आते हैं। वह पैपराजी की ओर इशारा करते हुए मजाक में कहते हैं, ये रुक ही नहीं रही, जो कि आलिया भट्ट की ओर इशारा था।

रणबीर का यह हल्का-फुल्का मजाकिया अंदाज़ देखकर वहां मौजूद सभी हंस पड़े। वहीं, आलिया भी मुस्कुराते हुए अपनी कार से बाहर आईं और रणबीर के साथ कैमरे के सामने खुशी-खुशी पोज़ दिया। यह प्यारा सा पल कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है।

फैंस को दोनों की बॉन्डिंग और मस्तीभरे अंदाज़ बहुत पसंद आ रहे हैं। कई यूज़र्स ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि रणबीर-आलिया की केमिस्ट्री स्क्रीन से परे भी उतनी ही रियल और खूबसूरत है।

जहां एक ओर फैंस को 'लव एंड वॉर' में इस जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने का बेसब्री से इंतज़ार है, वहीं रणबीर और आलिया का ये मजेदार पल इस बात की झलक भी देता है कि दोनों के बीच कितना सहज और प्यारा रिश्ता है।

अब देखना दिलचस्प होगा कि संजय लीला भंसाली की इस महत्वाकांक्षी फिल्म में यह रियल-लाइफ कपल किस तरह की ऑन-स्क्रीन मैजिक क्रिएट करता है।