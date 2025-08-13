नील नितिन मुकेश और दिव्या खोसला अभिनीत ‘एक चतुर नार’ 12 सितंबर को होगी रिलीज

लोकतेज WhatsApp channel
मनोरंजन

नयी दिल्ली, 13 अगस्त (भाषा) नील नितिन मुकेश और दिव्या खोसला अभिनीत कॉमेडी-थ्रिलर फिल्म ‘एक चतुर नार’ 12 सितंबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होगी। निर्माताओं ने बुधवार को यह घोषणा की।

फिल्म का निर्देशन उमेश शुक्ला ने किया है जो ‘ओह माय गॉड’, ‘ऑल इज वेल’,‘102 नॉट आउट’ और ‘आंख-मिचौली’ जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं।

निर्माता बैनर टी-सीरीज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया, ‘‘चतुराई की पहली झलक...आगे-आगे देखो होता है क्या...एक चतुर नार होशियारी शुरू 12 सितंबर से सिनेमाघरों में।’’

‘एक चतुर नार’ को एक कॉमेडी फिल्म बताया जा रहा है जिसकी कहानी में चतुराई भरे मोड़ हैं जो दर्शकों को ड्रामा और रोमांच से भरपूर रोमांचक सफर पर ले जाएंगे।

‘मेरी गो राउंड स्टूडियोज’ के बैनर तले बनी इस फिल्म का निर्माण शुक्ला, आशीष वाघ और जीशान अहमद ने किया है।

