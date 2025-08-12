लोकतेज WhatsApp channel
जॉली एलएलबी 3 टीजर : कोर्टरूम में भिड़े 'जगदीश' और 'जगदीश्वर', फैंस ने कहा- कॉमेडी ब्लॉकबस्टर

जॉली एलएलबी 3 टीजर : कोर्टरूम में भिड़े ‘जगदीश’ और ‘जगदीश्वर’, फैंस ने कहा- कॉमेडी ब्लॉकबस्टर

मुंबई, 12 अगस्त (वेब वार्ता)। एक बार फिर से दर्शकों को हंसाने के लिए जॉली आ चुका है। खास बात है कि कोर्ट रूम में इस बार जज सुंदर लाल त्रिपाठी के सामने केस की पैरवी करते एक नहीं, बल्कि दोनों जॉली नजर आएंगे।

निर्माताओं ने मंगलवार को ‘जॉली एलएलबी 3’ फिल्म का टीजर जारी कर दिया है, जिसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी के साथ ही सौरभ शुक्ला की भी कमाल की कॉमिक टाइमिंग नजर आई।

अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ के 1 मिनट 30 सेकंड के टीजर में कॉमेडी और कोर्टरूम ड्रामा का मजेदार तड़का देखने को मिला। यह फिल्म ‘जॉली एलएलबी’ फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी है, जिसका निर्देशन सुभाष कपूर ने किया है। यह 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

टीजर में अरशद वारसी (जगदीश त्यागी उर्फ जॉली) और अक्षय कुमार (जगदीश्वर मिश्रा उर्फ जॉली) के बीच कोर्टरूम में तीखी नोक-झोंक देखने को मिलती है। दोनों जॉली की खींचतान के बीच जज सुंदरलाल त्रिपाठी (सौरभ शुक्ला) परेशान नजर आते हैं।

टीजर की शुरुआत में जज, अरशद से कहते हैं, “आपका गुस्सा कम हुआ या नहीं?” तो वह कहते हैं, “मैं बदल गया हूं, माय लॉर्ड!” जिसके जवाब में अक्षय तंज कसते हैं और कहते हैं कि वे असली जॉली हैं।

कोर्टरूम में दोनों जॉली के खींचतान से परेशान सौरभ शुक्ला का मजेदार डायलॉग, “हे भगवान, ये दोनों जॉली मेरी जिंदगी बर्बाद करने आए हैं!” टीजर का हाईलाइट है, जो उनकी कॉमिक टाइमिंग को दिखाता है।

‘जॉली एलएलबी 3’ में अक्षय कुमार और अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला के अलावा हुमा कुरैशी (पुष्पा पांडे मिश्रा) और अमृता राव (संध्या त्यागी) भी अपनी भूमिकाओं के साथ वापसी कर रही हैं।

फिल्म का निर्माण स्टार स्टूडियोज, कंगड़ा टॉकीज और केप ऑफ गुड फिल्म्स ने मिलकर किया है। सुभाष कपूर ने न केवल निर्देशन, बल्कि फिल्म की कहानी भी लिखी है, जो सामाजिक मुद्दों पर आधारित है और कॉमेडी के साथ गंभीर विषयों को पर्दे पर पेश करने के लिए तैयार है। फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म साल 2013 में आई थी, जिसमें अरशद और दूसरी साल 2017 में आई थी, जिसमें अक्षय मुख्य भूमिका में थे।

इस बार दोनों का आमना-सामना दर्शकों के लिए दोगुना मनोरंजन लाने का वादा करता है। सौरभ शुक्ला की जज की भूमिका दोनों फिल्मों में दर्शकों की पसंदीदा रही है। टीजर को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और एक्स पर खूब पसंद किया जा रहा है। फैंस इसे ‘कॉमेडी ब्लॉकबस्टर’ बता रहे हैं।

